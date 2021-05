Tempo de leitura: 1 minuto

Terceira linha de 23 anos formado pelo São José, Felipe Rosa é um dos brasileiros que vem se destacando no Campeonato Português, atuando pelo Benfica. Com passagem pela Seleção Brasileira Juvenil e pelo rugby da Nova Zelândia, Felipe Rosa viaja nos próximos dias ao Brasil para treinar com a Seleção Brasileira, de olho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. No entanto,oOs Tupis ainda não divulgaram publicamente a lista de atletas para as Eliminatórias.

A temporada do Benfica já se encerrou, com o clube terminando a Divisão de Honra (a 1ª divisão portuguesa) na 9ª posição. Rosa segue no Benfica na temporada 2021-22. O Fair Play, site parceiro de Portugal, entrevistou Felipe Rosa e outro brasileiro do Benfica, Luan Almeida, ex Jacareí.