ARTIGO COM VÍDEO – Ao longo de 2020, publicamos uma série de vídeos com grandes jogos de rugby na íntegra para você relembrar. Várias das grandes vitórias brasileiras foram assistidas novamente. Porém, até o momento, não havíamos encontrado jogos na íntegra da Seleção Brasileira Feminina no Rio 2016.

As Yaras venceram 3 partidas nos Jogos Olímpicos: 26 x 10 sobre o Japão na fase de grupos, 24 x 00 sobre a Colômbia na semifinal de 9º lugar e 33 x 05 na decisão do 9º lugar contra o Japão novamente. Foi, aliás, o último torneio que as Yaras disputaram em solo brasileiro.

A primeira vitória olímpica está disponível no YouTube. Vamos rever o 26 x 10? Baby fez 2 tries, Paulinha 1 e Amanda 1, com 2 conversões de Raquel e 1 de Tatá.



Agradecimento nosso a José Alpuim pela dica.