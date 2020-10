Tempo de leitura: 1 minuto

Em preparação para a estreia dos Tupis no Sul-Americano, o treinador do Brasil, Fernando Portugal, deu declarações importantes sobre a renovação da equipe sob seu comando.

“Passamos os últimos cinco anos do Alto Rendimento sem recorrer a muitos jogadores diferentes, mantivemos e repetimos aquela base sólida, com a qual obtivemos resultados importantes que nos ajudaram na afirmação da equipe. Agora, precisamos ter maior profundidade em várias posições”, diz Fernando Portugal em um parada do trabalho com a equipe em Montevidéu.

O treinador explica que “queríamos aproveitar a SLAR [a liga sul-americana profissional] para os meninos se desenvolverem, mas a competição foi interrompida pela pandemia de Covid-19 e por isso vamos aproveitar o Sul-Americano para que os meninos possam ter um pouco daquele toque internacional”.

Juventude

“Acreditamos ser importante destacar que alcançamos resultados importantes para o Brasil em um passado próximo: vencemos EUA, Canadá, Chile, Bélgica, Portugal, fomos campeões sul-americanos … não é pouca coisa para a nossa realidade”, diz o treinador.

“Neste Sul-Americano vamos entrar para competir pensando mais na construção da equipe que vai disputar a qualificação à Copa do Mundo no ano que vem. É isso que nos faz levantar da cama todos os dias, a construção de um novo time do Brasil”.

Por fim, uma frase de confiança e otimismo para o que está por vir. “Os jovens têm futuro, têm talento e acima de tudo, querem. Sonham em competir, em vencer, mas com vista a construir uma equiea. Por isso contamos com eles”.

Texto: Sudamérica Rugby