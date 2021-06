Tempo de leitura: 2 minutos

A Nova Zelândia receberá Fiji para dois amistosos nos dia 10 e 17 de julho. Fiji revelou nesta terça seu elenco de 33 nomes para o desafio. O desfalque maior para o técnico Vern Cotter é o ponta Semi Radradra, do Bristol. O elenco é forte, quase todo atuando na elite do rugby europeu ou no Super Rugby – inclusive seu pack de forwards inteiro.

Avançados: Peni Ravai (Clermont🇫🇷), Eroni Mawi (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Haereiti Hetet (Bay of Plenty/NPC🇳🇿), Sam Matavesi (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Peniami Narisia (Brive🇫🇷), Mesulame Dolokoto (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Luke Tagi (Stade Français🇫🇷), Mesake Doge (Brive🇫🇷), Leeroy Atalifo (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Tevita Ratuva (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Temo Mayanavanua (Lyon🇫🇷), Leone Nakarawa (Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Albert Tuisue (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Mesulame Kunavula (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Kitione (Brive🇫🇷), John Dyer (Biarritz🇫🇷), Peceli Yato (Clermont🇫🇷);

Linha: Frank Lomani (Rebels🇦🇺), Mosese Sorovi (Reds🇦🇺), Simione Kuruvoli (Tailevu🇫🇯), Ben Volavola (Perpignan🇫🇷), Teti Tela (Souths/QPR🇦🇺), Levani Botia (La Rochelle🇫🇷), Vilimoni Botitu (Castres🇫🇷), Waisea Nayacalevu (Stade Français🇫🇷), Eneriko Buliruarua (Brive🇫🇷), Onisi Ratave (Fiji Sevens🇫🇯), Nemani Nadolo (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Vinaya Habosi (Fiji Sevens🇫🇯), Manasa Mataele (Crusaders🇳🇿), Eroni Sau (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Seta Tuicuvu (Brive🇫🇷), Kini Murimurivalu (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿);