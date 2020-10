Tempo de leitura: 2 minutos

O técnico neozelandês Vern Cotter anunciou sua primeira convocação no comando de Fiji, preparando sua seleção para as disputas em novembro da Nations Cup na Europa. Fiji fará amistoso preparatório contra Portugal no dia 6 de novembro (na cidade francesa de Limoges) e depois encarará pela Nations Cup a França, no dia 15, a Itália, no dia 21, e a Escócia, no dia 28, além de um último jogo nas finais da competição no dia 05 de dezembro.

Cotter iniciou o processo de renovação no elenco fijiano, com apenas 14 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo. A lista tem 32 jogadores, liderada por nomes de peso como Radradra, Nakarawa, Murimurivalu, Tuisova, entre outros. O retorno notável é Nemani Nadolo, de 32 anos, que havia anunciado aposentadoria da seleção em 2019, mas agora voltou atrás.

Fiji não terá três estrelas por conta de lesões: Semi Kunatani, Peceli Yato e Viliame Mata.

Avançados: Eroni Mawi (Saracens, Inglaterra), Peni Ravai (Clermont, França), Haereiti Hetet (Bay of Plenty, Nova Zelândia), Mesulame Dolokoto (Glasgow, Escócia), Sam Matavesi (Northampton Saints, Inglaterra), Tevita Ikanivere (Suva), Samuela Tawake (United New York, EUA), Mesake Doge (Brive, França), Jone Koroiduadua (Nadroga), Tevita Ratuva (Scarlets, Gales), Leone Nakarawa (Glasgow, Escócia), Temo Mayanavanua (Northland, Nova Zelândia), Chris Minimbi (Naitasiri), Mesulame Kunavula (Edinburgh, Escócia), Kitione Kamikamica (Brive, França), Johnny Dyer (Biarritz, França/Pro D2), Albert Tuisue (London Irish, Inglaterra), Manueli Ratuniyarawa (Nadroga), Lekima Tagitagivalu (Pau, França);