Tempo de leitura: 4 minutos

Sexta, sábado e domingo, dias 18, 19 e 20, serão de mais ação do melhor do rugby europeu, com a 2ª rodada da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup, as duas competições europeias. Com uma primeira fase de 4 rodadas, a 2ª rodada se torna já decisiva, pois as equipes que somarem a 2ª derrota estarão em sérios apuros. A grande novidade é que os jogos da Heineken Champions Cup voltarão a ser exibidos pelo Watch ESPN.

Os confrontos que mais empolgam na principal competição europeia são entre times que venceram na largada é entre Clermont, da França, e Munster, da Irlanda, com os irlandeses vindos de triunfo por 21 x 07 sobre os Harlequins e os franceses tendo batido o Bristol na Inglaterra por 51 x 38. O único outro duelo de vencedores será entre me Gales entre Scarlets (que surpreendeu vencendo o Bath na Inglaterra) e o estrelado Toulon (que derrotou o Sale Sharks). O jogo promete, pois elevará o vencedor a um status superior do que antes do início do torneio.

Bordeaux (França), Leinster (Irlanda) e Wasps (Inglaterra) são os que têm os jogos mais tranquilos para colocarem um pé na próxima fase. O Leinster recebe o combalido Northampton Saints e o Wasps pega o instável Montpellier. Já o Bordeaux receberá os galeses do Dragons, de poucas expectativas.

- Continua depois da publicidade -

Vida mais difícil terá o La Rochelle, da França, que venceu o primeiro jogo no sufoco e enfrentará um forte Bath, da Inglaterra, mordido pela inesperada derrota contra os Scarlets na largada. O jogo será na França, com o La Rochelle atualmente liderando o Top 14. Ainda assim, o Bath deverá dificultar a vida dos franceses. Por sua vez, o Racing, que começou com vitória sobre o Edinburgh, visitará os Harlequins, em jogo que merece cautela, mas que tem boas expectativas para o clube francês.

Por outro lado, apenas três jogos vão opor dois perdedores, naquelas que serão partidas de vida ou morte para os dois lados. São elas Sale Sharks versus Edinburgh, na Inglaterra, Gloucester contra Ulster, também em solo inglês, e Connacht versus Bristol Bears, na Irlanda. No papel, Sale, Ulster e Bristol são favoritos, mas as três partidas prometem dificuldades.

Jogos cancelados

A pandemia, no entanto, novamente atrapalhou o rugby, com dois jogos sendo cancelados: Lyon contra Glasgow e o jogo mais aguardado de todos, Toulouse versus Exeter Chiefs (a reedição da semifinal de 2019-20). A divisão dos pontos dessas partidas será em breve comunicada pela organização.

E na Challenge Cup, quais os destaques?

Na segunda copa europeia, a Challenge Cup, o jogo que mais chama a atenção é entre os ingleses do London Irish e os franceses do Pau, após ambos triunfarem na largada. Os olhares também estarão sobre Cardiff Blues contra Stade Français (pois o time francês parecia favorito, mas abriu o torneio com time reserva e derrota) e na forma dos italianos do Benetton Treviso, que terão pela frente o pior time francês, o Agen. Se o Benetton vencer, a Itália estará perto de ter um time no mata-mata.

*Horários de Brasília

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes

Dia 18/12 – 14h30 – Scarlets x Toulon – Watch ESPN AO VIVO

Dia 18/12 – 17h00 – Wasps x Montpellier – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 10h00 – Glasgow x Lyon – CANCELADO

Dia 19/12 – 10h00 – Leinster x Northampton Saints – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 12h15 – La Rochelle x Bath – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 12h15 – Gloucester x Ulster – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 14h30 – Clermont x Munster – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 17h00 – Bordeaux x Dragons – Watch ESPN AO VIVO

Dia 19/12 – 17h00 – Sale Sharks x Edinburgh – Watch ESPN AO VIVO

Dia 20/12 – 10h00 – Harlequins x Racing – Watch ESPN AO VIVO

Dia 20/12 – 12h15 – Toulouse x Exeter Chiefs – CANCELADO

Dia 20/12 – 14h30 – Connacht x Bristol Bears – Watch ESPN AO VIVO

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Leinster Dublin 1 5 Montpellier Northampton Wasps Coventry 1 5 Dragons Montpellier Toulon Toulon 1 4 Sale Scarlets La Rochelle La Rochelle 1 4 Bath Edinburgh Scarlets Llanelli 1 4 Bath Toulon Bordeaux Bordeaux 1 4 Dragons Northampton Bath Bath 1 1 La Rochelle Scarlets Northampton Saints Northampton 1 1 Bordeaux Leinster Edinburgh Edimburgo 1 1 La Rochelle Sale Sale Sharks Manchester (região) 1 0 Edinburgh Toulon Dragons Newport 1 0 Bordeaux Wasps Montpellier Montpellier 1 0 Leinster Wasps Grupo B Lyon Lyon 1 5 Glasgow Gloucester Exeter Chiefs Exeter 1 5 Glasgow Toulouse Clermont Clermont-Ferrand 1 5 Bristol Munster Toulouse Toulouse 1 5 Exeter Ulster Racing Paris (região) 1 5 Connacht Harlequins Munster Limerick 1 4 Clermont Harlequins Connacht Galway 1 1 Bristol Racing Ulster Belfast 1 1 Gloucester Toulouse Bristol Bears Bristol 1 1 Clermont Connacht Harlequins Londres 1 0 Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow 1 0 Exeter Lyon Gloucester Gloucester 1 0 Lyon Ulster

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;

European Rugby Challenge Cup – 2ª copa europeia de clubes

Dia 18/12 – 14h30 – Castres x Newcastle Falcons – EPCRUGBY.TV

Dia 18//12 – 17h00 – Brive x Zebre – EPCRUGBY.TV

Dia 19/12 – 10h00 – Benetton x Agen – EPCRUGBY.TV

Dia 19/12 – 17h00 – Bayonne x Leicester Tigers – EPCRUGBY.TV

Dia 19/12 – 17h00 – Worcester Warriors x Ospreys – EPCRUGBY.TV

Dia 20/12 – 11h00 – London Irish x Pau – EPCRUGBY.TV

Dia 20/12 – 14h30 – Cardiff Blues x Stade Français – EPCRUGBY.TV

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes London Irish Londres 1 5 Agen Pau Benetton Treviso 1 5 Stade Fr. Agen Ospreys Swansea 1 5 Castres Worcester Leicester Tigers Leicester 1 5 Brive Bayonne Cardiff Blues Cardiff 1 4 Newcastle Stade Fr. Pau Pau 1 4 Worcester L. Irish Bayonne Bayonne 1 2 Zebre Leicester Zebre Parma 1 2 Bayonne Brive Worcester Warriors Worcester 1 1 Pau Ospreys Newcastle Falcons Newcastle 1 0 Cardiff Castres Brive Brive-la-Gaillarde 1 0 Leicester Zebre Stade Français Paris 1 0 Benetton Cardiff Castres Castres 1 0 Ospreys Newcastle Agen Agen 1 0 L. Irish Benetton

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Avançam às Oitavas de Final como mandantes;

- 5º ao 8º colocados = Avançam às Oitavas de Final como visitantes;