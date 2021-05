Tempo de leitura: 3 minutos

Sábado de decisão de título na Austrália! Campeões de 2020, os Brumbies visitam os Reds na grande final do Super Rugby AU, com transmissão ao vivo pelo Watch ESPN. O jogaço opõe os dois melhores times da Austrália no momento. Com público no estádio de Brisbane, que não recebe uma final de Super Rugby há uma década, o duelo promete.

Os Reds venceram 7 de suas 8 partidas em 2021, incluindo os dois duelos contra os Brumbies: 40 x 38 num jogaço em Canberra, casa dos Brumbies, e 24 x 22 em Brisbane. Os placares falam por si só: a igualdade prevaleceu entre os dois lados.





No papel, os Reds, do treinador neozelandês Brad Thorn, liderou o Super Rugby AU de ponta a ponta, tendo a melhor defesa da competição e o segundo melhor ataque. Apesar do estilo de jogo mais aberto dos Reds, o poderoso pack dos Brumbies garantiu um ataque muito efetivo para o time da capital australiana, que também liderou as estatísticas de metros corridos, posse de bola e efetividade nos tackles.

Os Reds lideraram os números de linhas quebradas e defensores batidos, graças a uma linha genial. Nas formações, os Reds tiveram nada menos que 100% de aproveitamento nos scrums favoráveis, mas a vantagem dos Brumbies nos laterais (plataforma crucial na construção de tries) foi sensível: 98,2% para os Brumbies, contra 86,9% do lado dos Reds.

Os dois times contam com criadores da mais alta qualidade. Os Brumbies, do técnico Dan McKellar, terão Nic White de scrum-half, que encarará seu reserva nos Wallabies, o ascendente Tate McDermott. Com a camisa 10, os papeis se invertem, com Lolesio escalado pelos Brumbies para duelar com hoje o jogador referência do país, James O’Connor. Na linha, os Reds têm ainda o brilhante Jordan Petaia, enquanto seu pack é forte, com nomes fortes como Harry Wilson com a 8, Salakaia-Loto com a 5 e Taniela “Thor” Tupou com a 3. Já os Brumbies, sofreram com lesões para a partida, mas confiam em nomes que vem brilhando, como os pontas Andy Muirhead e Tom Wright, o fullback Tom Banks – líder de clean breaks e metros ganhos da liga -, Cadeyrn Neville, segunda linha dominante nos laterais, o hooker mestre dos mauls Folau Fainga’a e Rob Valetini, o oitavo que é um dos grandes carregadores de bola do Super Rugby AU.

Quem ganha? Vantagem dos Reds, mas muito tênue.

08/05 – 06h45 – Reds x Brumbies, em Bisbane – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Seru Uru, 20 Liam Wright, 21 Kalani Thomas, 22 Isaac Henry, 23 Filipo Daugunu;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Nick Frost, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Henry Stowers, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;