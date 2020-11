Tempo de leitura: 1 minuto

Bruno Godoy, aluno de fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas, está realizando uma pesquisa em forma de questionário online com o propósito de se obter dados atualizados em relação a incidência de lesões no rugby amador no Brasil e com isso criar um plano de treinamento preventivo afim de se evitar tais lesões.

O tempo previsto para se realizar o questionário é de 5 minutos, quanto maior a participação, mais fidedignos serão os dados e com mais precisão poderemos atuar.

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE LESÕES NO RUGBY EM ATLETAS AMADORES NO BRASIL (google.com)