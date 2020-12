Tempo de leitura: 2 minutos

Amigos do eterno Diego Padilla estão organizando uma arrecadação online para trasformar sua história dentro e fora de campo em um livro. Segue o relato de um dos organizadores:

HOMENAGEM A DIEGO PADILLA

“Diego, partiu muito cedo e queremos eternizar sua vida, por meio de um livro, registrando aspectos de sua vida familiar, social e do rugby.

A Editora Labrador vai tocar o projeto. Daniel Pinsky, um amigo antigo de Diego, será o editor; Sérgio Xavier, jornalista escreverá a partir de pesquisas, conversas e análises de fotos e documentos. Vamos imprimir 1000 exemplares de um livro de 256 páginas com fotos.

O orçamento aproximado é de 25 mil reais. Para financiar o projeto, o custo foi subdividido em 125 cotas de R$ 200,00 e cada cotista, além de ajudar a viabilizar o livro, ganhará um exemplar. Todos que colaborarem (com uma ou mais cotas) terão seu nome eternizado como apoiadores na edição do livro.

Os exemplares restantes serão colocados à venda e toda renda que exceder o custo será destinada à poupança dos filhos do Diego: Ícaro, Augustin, Matias e Aramis.

Para contribuir realize seu depósito em uma das contas abaixo e envie o comprovante para o e-mail do titular da conta, com seu nome e endereço para receber o exemplar e detalhes do lançamento.

Bradesco

Ag 0762

c/c 96/5

Daniel Pinsky

CPF 12560548879

daniel@editoralabrador.com.br

Banco Itaú

Ag. 0619

c/c 10963-0

Líbia Macedo

CPF 13186818800

libia@dicaevento.com.br

Caso não atinja a arrecadação necessária, os valores serão devolvidos.

Para mais informações, favor procurar Daniel: (11) 976723993 ou Líbia: (11)996165073

Obrigado, Gracias,

Daniel Pinsky, Líbia Macedo, Faco Padilla, Roberto Troster, Martin Lanusse”