Um dos esportes que reúnem mais apaixonados pelo mundo, o rugby também é uma modalidade que marca presença relevante no setor de apostas esportivas. Dentre as competições que mais atraem o olhar dos apostadores, vale destacar o disputado Rugby Championship, a tradicional Copa do Mundo de Rugby e a centenária Six Nations.

Com o mercado das apostas esportivas online em alta no Brasil, grandes casas de apostas como Betway, por exemplo, não deixam o rugby de lado e oferecem aos clientes brasileiros uma variedade interessante de mercados e linhas para apostar nos principais torneios do calendário mundial da modalidade.

Porém, para se tornar um apostador vencedor em rugby não basta apenas ter conhecimento do jogo e das regras. Também é necessário estudar como funciona o mecanismo das apostas esportivas e os principais mercados para investir.

Sendo assim, destacamos três dos principais mercados para o apostador iniciante apostar em rugby: moneyline, handicap de pontos para equipes e total de pontos em uma partida.

Moneyline (vencedor da partida)

O mercado de moneyline é o mais simples de todos no rugby. Isso porque nada mais é que escolher o vencedor de um confronto. Por ser um método de aposta fácil de ser compreendido, o moneyline está entre os favoritos dos apostadores iniciantes.

Exemplo: Austrália e Nova Zelândia, duas das seleções mais fortes do mundo, irão se enfrentar em uma partida válida pelo Rugby Championship. Em mercados moneyline, basta o cliente apostar na seleção que acredita que levará a disputa, Austrália ou Nova Zelândia, e esperar o resultado final para conhecer o desfecho do seu investimento.

Vale destacar que o valor máximo permitido por aposta em moneyline é maior que todos os outros, pois é justamente nesse mercado que está concentrado o maior volume de investimentos realizados por apostadores em todo mundo.

Handicap de pontos para equipes: negativo e positivo

Quando os apostadores começam a se habituar às apostas, é natural que muitos deles passem a apostar em handicaps. Nas apostas de rugby, isso se refere a uma vantagem que os sites de apostas dão a uma equipe para tornar o jogo mais equilibrado. Dessa maneira, são dois tipos de handicap nas apostas: o positivo e o negativo.

Exemplo: vão jogar a França e a tricampeã mundial África do Sul pela Copa Mundo de Rugby e um determinado site de apostas definiu um handicap de +5,5 para a França (azarão) e de -5,5 para a África do Sul (favorito).

Levando em conta o exemplo citado acima, se a aposta escolhida for o handicap de -5,5 para a África do Sul, a seleção sul-africana precisará vencer a seleção francesa por 6 ou mais pontos de diferença para a aposta ser ganha. Por outro lado, se aposta selecionada for o handicap de +5,5 para a França, a seleção francesa poderá perder por até 5 de pontos.

Total de pontos em uma partida

A aposta no total de pontos de uma partida de rugby é quando um apostador faz um investimento no número total de pontos a ser marcado em uma partida. Nesse tipo de mercado, os sites de apostas determinam o valor do total de pontos no confronto e os apostadores podem apostar se o número final será superior ou inferior a esse valor.

Exemplo: Em um duelo válido pela Six Nations irão se enfrentar a Escócia e a Inglaterra e um determinado site de apostas definiu que a linha do total de pontos desta partida é de 25,5 pontos. Nesse caso, se o apostador investir em menos de 25,5 pontos na partida, o duelo entre a Escócia e a Inglaterra terá que totalizar no máximo 25 pontos para a aposta ser considerada vencedora. Em contrapartida, se aposta escolhida for para a partida ter mais de 25,5 pontos, o apostador só terá êxito se o confronto tiver 26 pontos ou mais.

Dicas importantes para ser lucrativo

Como em qualquer outra atividade que exige análise, os estudos devem fazer parte da rotina de um apostador esportivo que almeja ser lucrativo a longo prazo. Portanto, é essencial ficar por dentro das principais notícias da modalidade, analisar as estatísticas e assistir às partidas.

Por exemplo, uma notícia de um desfalque importante em um time pode mudar completamente o cenário de um jogo e influenciar nas apostas. Da mesma maneira, ver jogos com certa frequência e ter conhecimento sobre a análise técnica e tática da modalidade são passos importantes para conseguir êxito em diferentes mercados de apostas em rugby.