

Na primeira semana de novembro, a FPR realizou mais uma iniciativa que visa apoiar todos os clubes para

iniciar a próxima temporada melhor preparada para os desafios de um cenário pós-pandemia. A entidade realizou a primeira edição do Fórum Paulista de Rugby Infantil, um ciclo de cursos e palestras com o objetivo de capacitar gestores das categorias de base dentro e fora de campo, e contou a uma grande troca de conhecimento dos gestores dos pólos de desenvolvimento do estado de São Paulo (Gabriel Cenamo, Leandro Gevaerd e Pedro Henrique), profissionais de alguns dos principais núcleos formadores do país e nomes internacionais como Juan Casajus, Fernando Erimbaue e Martin Bassino, todos com trajetória de sucesso na UAR (União de Rugby da Argentina, referência no continente) e World Rugby.

Leandro Gevaerd, coordenador do polo capital, avaliou que os objetivos foram alcançados. “Cumprimos a nossa proposta de reunir a comunidade do rugby infantil paulista para compartilhar conhecimento e também debater algumas propostas de alinhamento com o plano para o rugby infantil paulista de 2021 a 2024. Agora é iniciar a implementação das ações e metas estabelecidas para buscar melhorar os setores do rugby infantil em São Paulo e no próximo ano rediscutir em um novo fórum o que foi feito junto a comunidade para ajustes. O engajamento e compromisso de todos nesse caminho será importante para evoluirmos de patamar e conseguir resultados melhores dentro do rugby infantil.”

O Fórum foi dividido em cursos pagos e palestras gratuitas, abertas a todo público. Ao todo, 165 pessoas se inscreveram para os cursos que abordaram desde a implantação do Rugby Escolar, coaching específico para diferentes faixas etárias e sobre a gestão extra-campo. O calendário 2021 também foi discutido em evento aberto a todos os clubes. Apesar do foco em torno dos clubes de São Paulo, clubes de todo país também se inscreveram, apresentando realidades de todas as regiões do país e contribuindo para ampliar a discussão e pensar diferentes formas de tornar o Rugby viável no país.

Leonardo Carniato, gestor do Rugby São Carlos, comentou: “A realização do Fórum foi um passo importante para o fortalecimento e desenvolvimento do rugby no Estado. Através dele não só aprendemos com os exemplos e discussões como também pudemos ver que estamos no caminho certo com o nosso projeto, o Descobrindo o Rugby. E isso tudo é importante para nos dar parâmetros e nos manter motivados com o trabalho. Espero que tenha sido só a primeira de muitas iniciativas do tipo.”

O evento foi transmitido no canal da entidade no You Tube e no Facebook e chegou a quase 15mil minutos assistidos por cerca de 2,4mil usuários únicos ao longo dos seis dias de evento, atingindo mais de 7mil pessoas e resultando num aumento de assinantes no canal da FPR superior a 10%.