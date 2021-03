Tempo de leitura: 1 minuto

Curso online desenvolvido em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby destinado a professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os principais fundamentos desta modalidade, fornecendo técnicas

O conteúdo do curso é composto por 03 Módulos:

MÓDULO 01: Os esportes na Base Nacional Comum Curricular

Apresenta-se as orientações da BNCC para a prática da Educação Física tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.

MÓDULO 02: Aprendendo Rugby

Apresenta-se a história do rugby no mundo e no Brasil além das principais regras do esporte.

MÓDULO 03: Rugby na escola

Apresenta-se orientações para a aplicação do rugby nas escolas e propõe atividades que permitam aos alunos vivenciarem o esporte.

Para se inscrever e obter maiores informações, acesse:

Impulsiona Esporte – Rugby – AVAMEC