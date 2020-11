Tempo de leitura: 2 minutos

Para grande parte dos atletas, a proteína animal é um nutriente básico da dieta, fornecendo disposição, energia e equilíbrio para as competições. Por esse motivo, quando algum jogador de rugby ou de qualquer outro esporte vai contra esse movimento, acaba se tornando notícia. É o caso de Kelly Benson, jogador australiano que eliminou completamente as carnes de sua rotina alimentar e montou seu próprio serviço de entregas para vegetarianos e veganos.

O restaurante de Benson foi inaugurado em 2018, enquanto ele jogava pelo Macquarie Scorpions, que disputa a Newcastle Rugby League. Todo o serviço foi pensado para os que não comem alimentos de origem animal. O jogador ainda utiliza apenas ingredientes orgânicos nas receitas.

Com a repercussão da história, o atleta ganhou espaço na mídia e pode comentar as diferenças que a dieta vegana trouxe para o seu desempenho esportivo. O seu novo estilo de vida trouxe uma mudança significativa dentro de campo. Antes, ele atuava como forward, mas com as mudanças corporais provocadas pela nova dieta, se tornou talonador na equipe australiana.

Em uma entrevista, Benson afirmou que essa mudança só foi possível graças às melhorias em sua condição física provocadas pelo estilo de vida vegano, pois a posição de hooker exigia muito mais de seu corpo. O atleta perdeu 10% de sua gordura corporal e considerou isso como fundamental para atingir a mobilidade necessária para a nova função no time.

Além da transformação física, o jogador também percebeu outras melhorias em sua vida. De acordo com ele, depois que parou de comer carne, teve uma brusca diminuição na ansiedade, melhorando o lado psicológico para as partidas. A trajetória de Kelly Benson acabou influenciando vários de seus companheiros de equipe, que também se tornaram veganos, virando até clientes de seu restaurante, o Newcastle Vegan Eats.

Veganismo entre atletas está cada vez mais comum

Além de Benson, o mundo dos esportes nosso trouxe recentemente diversos outros exemplos de que a carne pode ser eliminada da dieta dos atletas, sem grandes prejuízos ao lado esportivo. Há diversas opções que podem substituir a proteína adquirida através das carnes, como a suplementação de proteína vegetal, que fornece os aminoácidos necessários para o funcionamento do organismo.

Entre os exemplos mais famosos estão a jogadora de futebol norte-americana Alex Morgan, campeã do mundo pela sua seleção ano passado, que afirmou perceber uma melhora na recuperação física após parar de comer carne, e a tenista Venus Williams, que mudou completamente a sua dieta ao ser diagnosticada com a Síndrome de Sjorgen, tendo que se adaptar à rotina vegana.

Além delas, o mundo dos atletas veganos também conta com dois casos que contrariam os que pensam que a falta de carne deixa as pessoas mais fracas: Abel Trujillo, lutador do UFC, e o recordista mundial do levantamento de peso, Rocky Luedeker.