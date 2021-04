Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby – a federação internacional – lançou seu plano estratégico para o período de 2021-25, focado no crescimento do rugby, tanto nos números de participação, como na qualidade das competições, após a pandemia.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O PLANO ESTRATÉGICO

World Rugby has launched ‘A Global Sport for All’, a new strategic plan for the advancement and growth of the sport through to 2025. The plan is underpinned by a focus on evolving the game, with advancing player welfare at heart. pic.twitter.com/ML7RkRcLtN — World Rugby Media (@worldrugbymedia) April 21, 2021

O trabalho em tornar o rugby um esporte mais seguro, com a evolução nas leis do jogo, seguirá como uma das prioridades da entidade. Outro destaque do plano está na proposta de se identificar de forma mais clara o propósito de cada competição do World Rugby, isto é, quais competições tem função de desenvolvimento e quais são focadas no espetáculo. A sustentabilidade financeira das competições será mais importante do que nunca.

Ainda que de modo impreciso, o World Rugby deixou claro no plano que pretende prover um alinhamento no calendário mundial do rugby XV masculino, incluindo a criação de um sistema competitivo melhor para as nações emergentes. Como já anunciado anteriormente, o XV feminino ganhará um sistema global de competições. Com isso, o investimento prometido em alto rendimento aumentará, mas a entidade também promete crescer o número de capacitações de treinador, educadores e médicos.

A preocupação com a inclusão e a diversidade seguem bandeiras centrais do World Rugby, que aumenta seu foco no crescimento do rugby feminino, reforçando seu programa de fomento da modalidade, com a formação de lideranças para a categoria.

🗣️“In these uncertain and challenging times, it has never been more important to map a route ahead for the sport.” Alan Gilpin, World Rugby Chief Executive pic.twitter.com/tz18bLoQKU — World Rugby Media (@worldrugbymedia) April 21, 2021

A ausência notável no plano é a dos e-sports, que não entraram na pauta como era defendido na altura da eleição do ano passado.