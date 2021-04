Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O rugby australiano já tem seu mata-mata final conhecido. Nesta sexta, o Western Force acabou com a invencibilidade do líder Queensland Reds em vitória por 30 x 27 que lhe garantiu vaga na semifinal do Super Rugby AU. Os Reds já estavam garantidos na final, ao passo que o Force encarará no dia 1º de maio os Brumbies na semifinal (valendo vaga para a decisão contra os Reds).

É a primeira vez na história que o Force vai a um mata-mata, em feito que é ainda mais importante porque o time de Perth retornou ao Super Rugby apenas em 2020 após ter sido excluído da liga em 2017. Volta por cima!

Super Rugby AU | Force v Reds – Rd 10 Highlights It was a historic night in Perth for the @westernforce, as the club qualified for its maiden Super Rugby finals campaign with an upset win over the Queensland @Reds_Rugby.#SuperRugby #SuperRugbyAU #FORvRED pic.twitter.com/qYgn4BW5lk — Super Rugby (@SuperRugby) April 23, 2021



O jogo teve um primeiro tempo superior do Reds e um segundo tempo mais eficiente do Force. O time da casa sofreu no breakdown, cedendo o dobro de turnovers e mais penais ao time de Brisbane, mas, no fim, quem teve maior eficiência com a bola em mãos foi o Force, com o ponta Olowofela sendo o herói fazendo uma triplea (hat-trick, 3 tries).

Os Reds começaram com tudo com tries de Paisami, aos 5′, rompendo brilhantemente a defesa do Force após scrum. No entanto, Olowofela respondeu imediatamente interceptando passe e disparando rumo ao try para os donos da casa.

Lá e cá, o Reds deu o troco aos 11′ com belo try de “Thor” Tupou, atropelando a defesa do Force. Aos 24′, a vitória parecia mesmo dos Reds, com Daugunu correndo após scrum para o terceiro try dos Reds, que abriram 21 x 10 no marcador. Foi apenas aos 39′ que o time de Perth levantou sua torcida e fez o segundo try com Kaitu’u rompendo no pick and go.

No segundo tempo, Olowofela brilhou. Aproveitando amarelo contra os Reds, o Force emplacou linda troca de passes até Olowofela marcar na ponta, aos 47′. O’Connor e Miotti trocaram penais na sequência e, aos 69′, O’Connor chutou o penal que dava mais de um try de frente para os Reds, com a situação parecendo se deteriorar contra o Force por cartão amarelo.

No entanto, mesmo com um jogador a menos, o Force encontrou o try da emocionante virada, aos 74′, com o ex All Black Richard Kahui chutando na ponta para Olowofela ganhar na corrida e marcar o try da vitória do Force. No fim, os Reds ainda pressionaram, mas a defesa do Force foi impecável. 30 x 2, placar final.

30 27

Force 30 x 27 Reds, em Perth

Force

Tries: Olowofela (3) e Kaitu’u

Conversões: Miotti (2)

Penais: Miotti (2)

15 Rob Kearney, 14 Toni Pulu, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomás Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Fergus Lee-Warner, 21 Ian Prior, 22 Richard Kahui, 23 Jack McGregor;

Reds

Tries: Paisami, Tupou e Daugunu

Conversões: O’Connor (3)

Penais: O’Connor (2)

15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Scott-Young, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Ilaisa Droasese;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 8 33 Brumbies Canberra 8 29 Force Perth 8 18 Rebels Melbourne 7 12 Waratahs Sydney 7 02

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



