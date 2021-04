Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby AU promete muita emoção nas duas últimas rodada na disputa pela 3ª e última vaga no mata-mata final. Nesta sexta, os Rebels perderam em casa para o Force e agora os dois times estão separados por apenas1 ponto. O time de Melbourne segue no terceiro lugar, apesar da derrota por 16 x 15, mas viu o time de Perth encostar de vez na disputa.

Super Rugby AU | Rebels v Force – Rd 8 Highlights The @westernforce kept their finals hopes alive in Super Rugby AU, upsetting the @MelbourneRebels in a heart-stopping finish at AAMI Park.#SuperRugby #SuperRugbyAU #REBvFOR pic.twitter.com/ohi79ebWl7 — Super Rugby (@SuperRugby) April 9, 2021

O argentino Domingo Miotti foi destaque do lado do Force, travando batalha de penais de Reece Hodge e Matt Toomua, dos Rebels. Os donos da casa tiveram mais posse de bola e domínio territorial durante quase todo o duelo, arrancando os penais que merecidamente colocavam os Rebels próximos da vitória.

No entanto, no fim do jogo, o Force falou mais alto emplacando o único try do jogo, aos 76′, em maul finalizado por Anstee. Melbourne manteve a posse de bola no fim e Hodge arriscou drop goal já com o tempo esgotado, mas sem sucesso.

- Continua depois da publicidade -

Na próxima semana, o Force tem tudo para assumir o 3º lugar ao receber o lanterna Waratahs, ao passo que os Rebels têm pedreira recebendo os Brumbies.

15 16

Rebels 15 x 16 Force, em Melbourne

Rebels

Penais: Toomua (4) e Hodge (1)

15 Reece Hodge, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Lewis Holland, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Brad Wilkin, 21 James Tuttle, 22 Tom Pincus, 23 Jeral Skelton;

Force

Try: Anstee

Conversão: Miotti (1)

Penais: Miotti (3)

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Tomas Lezana, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Jack Winchester, 18 Angus Wagner, 19 Kieran Longbottom, 20 Ryan McCauley, 21 Tim Anstee, 22 Brynard Stander, 23 Ian Prior;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 6 28 Brumbies Canberra 6 24 Rebels Melbourne 6 11 Force Perth 6 10 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;