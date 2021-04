Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Austrália, o sábado foi de emoção. O Western Force conquistou uma vitória essencial na luta por um lugar no G3 do Super Rugby AU, isto é, por uma vaga nas finais da competição. O triunfo do time de Perth foi em casa, por 31 x 30, sobre o lanterna Waratahs, em jogo decidido nos acréscimos pelo abertura argentino Domingo Miotti.



O Force teve domínio de posse de bola e território durante boa parte do jogo, mas os Waratahs finalmente mostraram alguma eficiência com a bola em mãos, fazendo um grande jogo.

O jogo largou com os Waratahs reduzidos a 14 homens logo aos 2′, por amarelo a Swinton. Com isso, primeiro try foi do Force, aos 3′, com Tom Robertson, seguido de penal certeiro de Miotti. O jogo era lá e cá e teve resposta rápida dos Waratahs, que marcaram seu try aos 16′, com Harris. Donaldson empatou o duelo com penal para o time de Sydney logo na sequência, mas o Force marcou seu segundo try com o hooker Kaitu’u explodindo em corrida na ponta. Miotti ainda deu show arrematando longo drop goal aos 35′ para levar o duelo ao intervalo em 18 x 10 para os donos da casa.

Os ‘Tahs emplacaram uma blitz no segundo tempo, com dois tries seguidos, de Maddocks e Newsome, aos 43′ e aos 46′, para virarem o placar para 24 x 18. Miotti reduziu na sequência com penal para o Force respirar, mas Donaldson devolveu a frente aos visitantes com mais 2 penais que pareciam decisivos.

O fim de jogo foi eletrizante e o Force encostou de novo no placar com try de Olowofela na ponta aos 72’. Com o placar em Waratahs 30 x 28 Force, o os minutos finais foram dramáticos, com o Force mantendo a posse de bola até conquistar o penal da vitória, aos 85′, para Miotti chutar e garantir a virada. 31 x 30.

O Force recebe os Reds na próxima semana, naquela que será a última rodada da primeira fase da competição. A vitória será essencial para o Force poder ir ao mata-mata. Já os Waratahs tentarão evitar uma campanha de 100% de derrotas ao receberem os Rebels, que estarão na disputa com o Force pela última vaga nas finais.

Force 31 x 30 Waratahs, em Perth

Force

Tries: Robertson, Kaitu’u e Olowofela

Conversões: Miotti (2)

Penais: Miotti (3)

Drop goal: Miotti (1)

15 Jack McGregor, 14 Richard Kahui, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Fergus Lee-Warner, 21 Ian Prior, 22 Grason Makara, 23 Jake Strachan;

Waratahs

Tries: Harris, Maddocks e Newsome

Conversões: Donaldson (3)

Penais: Donaldson (3)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Dave Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Sam Caird, 20 Jeremy Williams, 21 Charlie Gamble, 22 Jack Grant, 23 Tane Edmed;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 7 25 Force Perth 7 14 Rebels Melbourne 6 11 Waratahs Sydney 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



