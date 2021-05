Tempo de leitura: 1 minuto

Dedicação recompensada. Em 2019, o Portal do Rugby fez uma cobertura história da Copa do Mundo de 2019 passando dois meses no Japão. Fomos a 23 partidas. Centenas de fotos foram tiradas e dezenas de vídeos feitos. O resultado é que esta foto de Bruno Ruas @ruasmidia, da partida épica entre Japão e Escócia, está concorrendo ao prêmio da categoria “Rugby” na World Sports Photography Awards 2021, a premiação mais importante para fotografia esportiva do mundo. Nossa foto é finalista. O vencedor será conhecidos no dia 02 de junho.

Saiba mais em https://www.worldsportsphotographyawards.com/2021-shortlist