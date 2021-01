Tempo de leitura: 1 minuto

Fabien Galthié, treinador da seleção da França, selecionou 37 jogadores para os treinamentos de olho no Six Nations, que começará no dia 6 de fevereiro, quando os franceses estreiam contra a Itália.

O grupo conta com 3 nomes que jamais vestiram a camisa dos Bleus: o pilar Georges-Henri Colombe, do Racing (22 anos), o centro Julien Delbouis, do Stade Français (22 anos), e o ponta Donovan Taofifénua (21 anos, primo do segunda linha Romain Taofifénua).

O abertura Romain Ntamack, lesionado, ficou de fora da convocação.

Pierre Bourgarit – La Rochelle

Camille Chat – Racing

Julien Marchand – Toulouse

Uini Atonio – La Rochelle

Cyril Baille – Toulouse

Georges-Henri Colombe – Racing

Jean-Baptiste Gros – Toulon

Mohamed Haouas – Montpellier

Hassane Kolingar – Racing

Kilian Geraci – Lyon

Bernard Le Roux – Racing

Swan Rebbadj – Toulon

Romain Taofifénua – Toulon

Paul Willemse – Montpellier

Grégory Alldritt – La Rochelle

Dylan Cretin – Lyon

François Cros – Toulouse

Anthony Jelonch – Castres

Charles Ollivon (c) – Toulon

Baptiste Pesenti – Pau

Selevasio Tolofua – Toulouse

Baptiste Couilloud – Lyon

Antoine Dupont – Toulouse

Baptiste Serin – Toulon

Louis Carbonel – Toulon

Matthieu Jalibert – Bordeaux

Julien Delbouis – Stade Français

Gaël Fickou – Stade Français

Virimi Vakatawa – Racing

Arthur Vincent – Montpellier

Damian Penaud – Clermont

Donovan Taofifénua – Racing

Teddy Thomas – Racing

Gabin Villière – Toulon

Anthony Bouthier – Montpellier

Brice Dulin – La Rochelle

Thomas Ramos – Toulouse