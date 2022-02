Tempo de leitura: 2 minutos

A França disparou na liderança do Six Nations com vitória contundente e convincente para cima da Escócia, que lamentou o fim do seu sonho de título neste ano. Os escoceses jogaram em casa, tiveram mais posse de bola (59%), mas não conseguiram segurar uma inspirada seleção francesa, eficiente sempre que teve a bola em mãos.

A França começou atropelando com 2 tries logo no começo. Primeiro com Paul Willemse, após lida arrancada de Antoine Dupont. E, na sequência, Moefana marcou após Penaud romper na ponta e o pilar Baille desferir offload no limite.

A Escócia ainda equilibrou as ações e, após muito insistir, Ali Price achou o espaço aos 29′ para o try escocês. Os escoceses perderam chance incrível de try em contra-ataque pouco depois e a ineficiência cobrou seu preço. Antes do intervalo, a França marcou seu terceiro try, com Fickou atropelando na ponta. 19 x 10.

O segundo tempo começou da pior fora pros donos da casa, com a França marcando lindo try em contra-ataque, que teve Penaud arrancando, chutando e fazendo a bola sobrar para Danty finalizar.

A Escócia sentiu o golpe e Penaud marcou o quinto tryu aos 59′, matando o jogo de vez. No fim, ainda coube a Penaud fazer seu segundo try, dando números finais à peleja: Les Bleus 36 x 17.

A França se prepara agora para encarar Gales no dia 11 de março, já que o próximo fim de semana é de descanso na competição.

17 36

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 17 x 36 França🇫🇷, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Árbitro: Karl Dickson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia

Tries: Darge e Van der Merwe

Conversões: Russell (1) e Hogg (1)

Penais: Russell (1)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Magnus Bradbury, 7 Rory Darge, 6 Nick Haining, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Andy Christie, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Mark Bennett;

🇫🇷França

Tries: Penaud (2), Willemse, Moefana, Danty e Fickou

Conversões: Jaminet (3)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 François Cros, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

Seleção Jogos Pontos França 3 14 Inglaterra 3 10 Irlanda 2 6 Escócia 3 5 Gales 3 5 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;