ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, Edimburgo foi palco para a Escócia receber a França em jogo válido pelo Grupo B da Nations Cup. A partida era crucial para os interesses das duas seleções na luta pelo primeiro lugar da chave, que dará vaga na grande final do torneio. Quem levou a melhor foi a França, 22 x 15, dando a volta por cima com relação à derrota diante dos escoceses sofrida no começo do ano pelo Six Nations.



O jogo careceu em espaços, com um primeiro tempo com pouca margem para tries. Vakatawa chegou a cruzou o in-goal, apanhando chute de Fickou, mas o try francês acabou anulado porque o atleta não conseguiu o apoio para o try. A primeira etapa teve 3 penais chutados por Thomas Ramos contra 4 por Duncan Weir, com ainda Mathieu Jalibert (abertura titular neste domingo, por lesão de Ntamack) chutando drop goal para a França.

Com o 12 x 12 no marcador, o segundo tempo prometia e entregou o único try da partida logo no primeiro lance, com jogada em velocidade da brilhante linha francesa, que teve Fickou servido Rattez, que quebrou a linha defensiva e serviu Vakatawa para correr para o try francês.

A Escócia logo respondeu com novo penal de Weir, mas Ramos respondeu aos 60′ com penal que dava maior segurança no placar para os Bleus, logo após Rattez quase alcançar o segundo try azul. A Escócia ainda pressionou, liderada por Stuart Hogg, e terminou o jogo com mais posse de bola e território, mas acabou parando na forte defesa francesa.

No próximo dia 28, a França encara a Itália e, se vencer, estará na grande final. Já a Escócia teve seu jogo da próxima semana contra Fiji cancelado, ganhando por W. O. por conta de surto de COVID-19 no elenco fijiano. Com isso, os escoceses torcem por vitória da Itália para poderem ir à final.

Escócia 15 x 22 França, em Edimburgo

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Escócia

Penais: Weir (5)

15 Stuart Hogg (c), 14 Blair Kinghorn, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Duncan Weir, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Simon Berghan, 2 Fraser Brown, 1 Oli Kebble;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Zander Fagerson, 19 Sam Skinner, 20 Blade Thomson, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Duncan Taylor, 23 Sean Maitland;

França

Try: Vakatawa

Conversão: Ramos (1)

Penais: Ramos (4)

Drop goal: Jalibert (1)

15 Thomas Ramos, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Romain Taofifenua, 4 Bernard le Roux, 3 Demba Bamba, 2 Camille Chat, 1 Jean-Baptiste Gros;

Suplentes: 16 Julien Marchand, 17 Cyril Baille, 18 Mohamed Haouas, 19 Paul Willemse, 20 Cameron Woki, 21 Baptiste Couilloud, 22 Louis Carbonel, 23 Arthur Vincent;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 2 9 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Geórgia 2 0 Grupo B Escócia 3 11 França 2 9 Itália 2 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;