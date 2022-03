Tempo de leitura: 2 minutos

A França é campeã do Six Nations pela primeira vez desde 2010! E com direito à conquista do 10º Grand Slam de sua história (isto é, o título com 5 vitórias em 5 jogos). O jejum que durava 12 anos caiu em Paris, com estádio lotado e vociferante, em vitória no Le Crunch, o jogo contra a arquirrival Inglaterra. 25 x 13 sem que a França desse margem à reação inglesa.

A França teve menos posse de bola, sim, mas foi clínica quando necessário e provou uma qualidade defensiva, em especial no breakdown, muito acima da inglesa, privando o oponente dos espaços.

Os Bleus abriram o placar com penal chutado por Jaminet no começo e o primeiro try saiu aos 14′ com Fickou, após Woki chocar e a bola ser rapidamente invertida até a ponta. A Inglaterra descontou com penal de Marcus Smith, respondido prontamente com novo penal de Jaminet. Smith voltou a descontar com novo penal, porém a França seguiu letal quando trabalhando nas 22 de ataque. Aos 39′, Ntamack quebrou a marca e Cros, no apoio, finalizou para o segundo try azul.

O segundo tempo largou com a Inglaterra sonhando com a reação, finalmente sendo capaz de trabalhar a bola de mãos nas 22 de ataque, com Steward finalizando na ponta. Entretanto, aos 61′, a França deu o golpe fatal, com Alldritt abrindo o espaço para Dupont disparar rumo ao try da vitória e do título. 23 x 13.

O quarto final de jogo teve mais oportunidades aparecendo para os franceses, que não sofreram risco de virada da Rosa. Números finais: 25 x 13, França campeã pela 18ª vez – a 6ª na “Era Six Nations”.

Árbitro: 🇿🇦Jaco Peyper

🇫🇷França

Tries: Fickou, Cros e Dupont

Conversões: Jaminet (2)

Penais: Jaminet (2)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Anthony Jelonch, 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiiste Gros, 18 Mohamed Haouas, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

Try: Steward

Conversão: Smith (1)

Penais: Smith (2)

15 George Furbank, 14 Freddie Steward, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs, 8 Sam Simmonds, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Nic Dolly, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

Seleção Jogos Pontos França 5 25 Irlanda 5 21 Inglaterra 5 10 Escócia 5 10 Gales 5 7 Itália 5 4

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Lista de campeões desde 2000 (Era Six Nations):



Ano Campeão 2000 Inglaterra 2001 Inglaterra 2002 França Grand Slam 2003 Inglaterra Grand Slam 2004 França Grand Slam 2005 Gales Grand Slam 2006 França 2007 França 2008 Gales Grand Slam 2009 Irlanda Grand Slam 2010 França Grand Slam 2011 Inglaterra 2012 Gales Grand Slam 2013 Gales 2014 Irlanda 2015 Irlanda 2016 Inglaterra Grand Slam 2017 Inglaterra 2018 Irlanda Grand Slam 2019 Gales Grand Slam 2020 Inglaterra 2021 Gales 2022 França Grand Slam 2023 -

Histórico desde 1883

País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 29 (10) 7 13 26 25 126 23% Gales 28 (11) 6 12 22 21 128 21,9% França 18 (8) 6 10 - 18 93 19,4% Escócia 14 (8) 0 3 10 33 128 10,9% Irlanda 14 (8) 4 3 12 36 128 10,9% Itália 0 0 0 - 17 23 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



____



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);