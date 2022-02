Tempo de leitura: 5 minutos

A França é a líder do Six Nations após 2 rodadas, mantendo a invencibilidade justamente no jogo mais aguardado do torneio contra a Irlanda. 30 x 24 em Paris, num jogo que teve os irlandeses saindo de campo com mais tries, mas lamentando os penais cedidos.

Os Bleus cravaram o primeiro try logo no comecinho, aos 2′, com Antoine Dupont recebendo offload de Romain Ntamack em jogada de velocidade que mostrou por que a dupla é badalada.

Jaminet ampliou com penal aos 7′, mas logo no reinício a Irlanda encontrou precioso try com o genial ponta Mack Hansen, que roubou a bola da defesa francesa para disparar.

Apesar do try verde, os Bleus se mantiveram sólidos e levaram o duelo ao intervalo em vantagem de 16 x 07 graças a mais 2 penais chutados por Jaminet, punindo a indisciplina verde.

A Irlanda largou o segundo tempo com tudo. Após dois penais em sequência arrematados por Jaminet, os irlandeses encontraram o segundo try pelas mãos de Josh van der Flier, em maul. A França acusou o golpe e o scrum-half Gibson-Park criou espaço após ruck para cravar o terceiro try dos visitantes, deixando o jogo em apenas 22 x 21 para os franceses.



Os Bleus se recompuseram a tempo e, aos 54′, o pilar Baille rompeu para try crucial. A Irlanda sentiu o golpe e somente aos 73′ conseguiu encostar o placar com penal chutado por Carbery. Porém, Jaminet deu o troco na sequência, assegurando a crucial vitória dos tricolores. 30 x 24.



Não há rodada no próximo fim de semana. A França visitará a Escócia em jogaço no dia 26. Irlanda receberá no dia 27 a Itália.

30 24

🇫🇷França 30 x 24 Irlanda☘️, em Paris🇫🇷

Árbitro: Angus Gardner🇦🇺

🇫🇷França

Tries: Dupont e Baille

Conversões: Jaminet (1)

Penais: Jaminet (6)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villiere, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Francois Cros, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

☘️Irlanda

Tries: Hansen, Van Der Flier e Gibson-Park

Conversões: Carbery (3)

Penais: Carbery (1)

15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (c), 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Jack Carty, 23 Robbie Henshaw;

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Irlanda 2 6 Escócia 2 5 Gales 2 4 Inglaterra 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;