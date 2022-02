Tempo de leitura: 4 minutos

A liderança do Six Nations é da França! Neste domingo, os Bleus triunfaram em casa no fechamento da primeira rodada: 37 x 10 sobre a Itália, valendo o Troféu Giuseppe Garibaldi.

De treinador novo, a Itália começou bem a partida e fez o primeiro try com o debutante Menoncello, apanhando magistralmente belo chute do abertura Garbisi. Porém, não durou a liderança italiana. Mesmo com o camisa 9 badalado Dupont não jogando nem perto do seu melhor, a França se impôs. O try – que foi duro golpe aos italianos – veio de uma interceptação de passe, com Jelonch punindo o erro crasso de Varney. Jaminet mostrou que a França tem um ótimo chutador guardando dois arremates, enquanto Garbisi também chutou o seu. Porém, antes da pausa, a linha francesa funcionou, com Villière recebendo offload e finalizando o seu try, para levar o duelo foi ao intervalo com 18 x 10 no marcador.



A França atingiu seu objetivo do bônus com um segundo tempo seguro. Villière fez o terceiro try logo no começo. A Itália ainda conseguiu levar a França a muito erros – 14 penais contra os franceses, com os italianos cedendo 10 – e teve desempenho digno nos tackles – 88% para os italianos. No entanto, aos 68′, a França acabou com o drama e fez o quarto try, com Penaud, em rápida troca de passes na ponta. Antes do fim, Villière cravou seu try de hat-trick, dando números finais à peleja: 37 x 10.

Na semana que vem a França recebe a Irlanda no jogão valendo a liderança, ao passo que a Itália recebe a Inglaterra.

37 10

🇫🇷França 37 x 10 Itália🇮🇹, em Roma🇮🇹 (Troféu Giuseppe Garibaldi)

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇫🇷França

Tries: Villière (3), Jelonch e Penaud

Conversões: Jaminet (2) e Ntamack (1)

Penais: Jaminet (2)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Vilière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Dylan Cretin, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Maxime Lucu, 22 Yoram Moefana, 23 Thomas Ramos

🇮🇹Itália

Try: Menoncello

Conversão: Garbisi (1)

Penal: Garbisi (1)

15 Edoardo Padovani, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Tiziano Pasquali, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Giosue Zilocchi, 19 Marco Fuser, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Callum Braley, 23 Leonardo Marin;

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Irlanda 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 Gales 1 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;