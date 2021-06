Tempo de leitura: 2 minutos

A França viajará à Austrália para três amistosos contra os Wallabies, nos dias7, 13 e 17 de julho. O técnico Fabien Galthié resolveu utilizar os compromissos apenas para testar jogadores e convocou 22 debutantes para o elenco de 42 jogadores, com média de idade de 24,5 anos.

Dos titulares da campanha do Six Nations, a maioria foi poupado. Únicos com mais de 20 jogos pela seleção, , Teddy Thomas e Damian Penaud são os nomes mais experientes desse elenco experimental. O terceira linha Antoine Jelonch será o capitão dos Bleus. Destaques ainda para os retornos de Barassi, que debutou na Copa do Mundo, e do fijiano naturalizado Raka, que parecia fora dos planos.

Entre os novatos, destaque para o scrum-half Iribaren, que poderá debutar aos 30 anos de idade.

Avançados: Gaëtan Barlot (Castres), Etienne Fourcade (Clermont), Anthony Etrillard (Toulon). Jean-Baptiste Gros (Toulon), Enzo Forletta (Montpellier), Quentin Walcker (Perpignan), Demba Bamba (Lyon), Wilfrid Hounkpatin (Castres), Sipili Falatea (Clermont), Killian Geraci (Lyon), Romain Taofifenua (Toulon), Baptiste Pesenti (Pau), Florent Vanverberghe (Castres), Pierre-Henry Azagoh (Stade Français), Cyril Cazeaux (Bordeaux), Dylan Cretin (Lyon), Ibrahim Diallo (Racing), Alexandre Bécognée (Montpellier), Alexandre Fischer (Clermont), Anthony Jelonch (Castres), Sekou Macalou (Stade Français), Cameron Woki (Bordeaux), Patrick Sobela (Lyon);

Linha : Baptiste Couilloud (Lyon), Clovis Le Bail (Pau), Teddy Iribaren (Racing), Louis Carbonel (Toulon), Antoine Hastoy (Pau), Joris Segonds (Stade Français), Jonathan Danty (Paris), Tani Vili (Clermont), Arthur Vincent (Montpellier), Julien Hériteau (Toulon), Pierre-Louis Barassi (Lyon), Gabin Villière (Toulon), Alivereti Raka (Clermont), Damian Penaud (Clermont), Teddy Thomas (Racing), Romain Buros (Bordeaux), Anthony Bouthier (Montpellier), Gervais Cordin (Toulon), Melvyn Jaminet (Perpignan);