ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado, o rugby XV feminino europeu viveu a rodada decisiva do Women’s Six Nations, que definiu os duelos da rodada final. Neste ano, por conta da pandemia, optou-se pela mudança no formato da competição, que, ao invés de ser disputa no sistema de todas contra todas, foi adaptado para dois grupos de 3 equipes cada.

A França derrotou a Irlanda e garantiu vaga na grande final para encarar a Inglaterra no dia 24. Foi um verdadeiro atropelo, com as francesas dominando o duelo do início ao fim.

O atropelo não tardou a começar, com os dois primeiros tries saindo com Boujard, aos 13′, finalizando linha de passes, e Boulard, aos 18′, apanhando chute da scrum-half Sansus em contra-golpe letal. Aos 21′, o penal try para a França em maul já sugeria o que seria o duelo.

As irlandesas ainda responderam com try de Moloney em mau aos 26′, mas N’Diaye e Banet marcaram mais dois tries para as Bleues antes da pausa, já definindo a sorte da partida.

No segundo tempo, o domínio seguiu com tries franceses de Boujard e Ménager, com a linha francesa brilhando com o jogo de mãos. O último try azul foi de Banet, na ponta, mas ainda houve tempo para um último try de honra das verdes, com Hooban.



No outro duelo do dia, a Itália conquistou uma contundente vitória sobre a Escócia, em solo escocês, por 41 x 20, e se garantiu na disputa pelo 3º lugar da competição.

A imposição das Azzurre começou cedo, com tries de Rigoni, aos 6′, e Furlan, aos 9′. Skeldon, em maul, chegou a colocar a Escócia no páreo com try aos 22′, com Nelson chutando penal para encostar no placar, mas Arrighetti ainda teve tempo para um último try no primeiro tempo para a Itália.

No segundo tempo, no entanto, a Itália imprimiu um ritmo elevado que a Escócia não foi capaz de acompanhar, com a linha italiana brilhando. Minuzzi fez o quarto try italiano logo aos 41′ e quando Furlan fez o quinto try aos 58′ o jogo parecia estava ganho, Rigoni ainda teve tempo para fazer seu segundo try, ao passo que Wassell deu um último try de honra para as escocesas. No fim, Furlan fez seu hat-trick (3 tries), decretando o 41 x 20.

Irlanda 15 x 56 França, em Dublin

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)

Irlanda

Tries: Moloney e Hooban

Penais: Tyrrell (3)

15 Eimear Considine, 14 Lauren Delany, 13 Eve Higgins, 12 Sene Naoupu, 11 Beibhinn Parsons, 10 Hannah Tyrrell, 9 Kathryn Dane, 8 Ciara Griffin, 7 Claire Molloy, 6 Dorothy Wall, 5 Nichola Fryday, 4 Aoife McDermott, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney, 1 Lindsay Peat;

Suplentes: 16 Emma Hooban, 17 Katie O’Dwyer, 18 Laura Feely, 19 Brittany Hogan,20 Hannah O’Connor, 21 Emily Lane, 22 Stacey Flood, 23 Amee-Leigh Murphy Crowe;

França

Tries: Boujard (2), Banet (2), Boulard, penal try, N’Diaye e Ménager

Conversões: Drouin (5)

15 Emilie Boulard, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Jade Ulutule, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Laure Sansus, 8 Emeline Gros, 7 Gaelle Hermet, 6 Marjorie Mayans, 5 Safi N’Diaye, 4 Madoussou Fall, 3 Rose Bernadou, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes;

Suplentes: 16 Laure Touye, 17 Dhia Traoré, 18 Clara Joyeux, 19 Coumba Diallo, 20 Romane Ménager, 21 Pauline Bourdon, 22 Morgane Peyronnet, 23 Gabrielle Vernier;

20 41

Escócia 20 x 41 Itália, em Glasgow

Árbitro: Nikki O’Donnell (Irlanda)

Escócia

Tries: Skeldon e Wassell

Conversões: Nelson (2)

Penais: Nelson (2)

15 Chloe Rollie, 14 Liz Musgrove, 13 Lisa Thomson, 12 Helen Nelson, 11 Megan Gaffney, 10 Sarah Law, 9 Mairi McDonald, 8 Siobhan Cattigan, 7 Rachel McLachlan, 6 Evie Gallagher, 5 Louise McMillan, 4 Emma Wassell, 3 Megan Kennedy, 2 Lana Skeldon, 1 Leah Bartlett;

Suplentes: 16 Jodie Rettie, 17 Lisa Cockburn, 18 Panashe Muzambe, 19 Christine Belisle, 20 Nicola Howat, 21 Jenny Maxwell, 22 Evie Wills, 23 Coreen Grant;

Itália

Tries: Furlan (3), Rigoni (2), Arrighetti e Minuzzi

Conversões: Sillari (3)

15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Manuela Furlan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin, 8 Elisa Giordano, 7 Francesca Sgorbini, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Erika Skofka;

Suplentes: 16 Lucia Cammarano, 17 Gaia Maris, 18 Michela Merlo, 19 Sara Tounesi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Sofia Stefan, 23 Aura Muzzo;

Classificação final da 1ª fase

Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 2 10 Itália 2 5 Escócia 2 0 Grupo B França 2 10 Irlanda 2 5 Gales 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Finais – dia 24/04

FINAL – Inglaterra x França

3º lugar – Itália x Irlanda

5º lugar – Escócia x Gales