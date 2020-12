Tempo de leitura: 1 minuto

A ESPN chega com decisões de título nesse fim de semana. A ação começa sábado no Watch ESPN com mais um jogo de estrelas na Nova Zelândia entre Maori All Blacks e Moana Pasifika (seleção maori versus seleção do Pacífico), seguido pela decisão do título do Tri Nations na ESPN entre Austrália e Argentina. A Austrália precisa vencer por 101 pontos para ser campeã e a Argentina por 93 pontos, caso contrário a Nova Zelândia será campeã.

Ao longo do sábado ainda tem as decisões de 7º e 3º lugares da Nations Cup no Watch ESPN – Fiji (que finalmente irá a campo) e Geórgia jogam pelo 7º, Gales e Itália pelo 5º – ao passo que a ESPN exibe o 3º lugar entre Irlanda e Escócia.

No domingo, a atração é a grande final da Nations Cup na ESPN2, com Le Crunch, o superclássico europeu entre França e Inglaterra.

Por fim, o Watch ESPN terá também três jogos pela Gallagher Premiership: no sábado tem Leicester Tigers e Exeter Chiefs, ao passo que no domingo rola London Irish contra Sale Sharks e Gloucester versus Harlequins.

*Horários de Brasília

Tri Nations

País Apelido Jogos Pontos Nova Zelândia All Blacks 4 11 Argentina Los Pumas 3 6 Austrália Wallabies 3 6

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 2 10 Newcastle Falcons Newcastle 2 8 Bristol Bears Bristol 2 6 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 6 London Irish Londres 2 5 Leicester Tigers Leicester 2 5 Gloucester Gloucester 2 5 Harlequins Londres 2 5 Wasps Coventry 2 5 Worcester Warriors Worcester 2 4 Northampton Saints Northampton 2 1 Bath Bath 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)