Você achava que o melhor do rugby XV feminino já tinha terminado neste mês? Nada disso. França e Inglaterra voltarão a duelar nessa sexta, dia 30, desta vez sem transmissão ao Brasil.

O amistoso reforça a rivalidade imensa entre as duas seleções, que produziram uma final de Women’s Six Nations de gala, encerrada em 10 x 06 para a Inglaterra no último dia 24. A França jogará agora em casa e buscará dar o troco. Os dois times efetuaram muitas trocas em seus XVs titulares, com duas ex melhores do mundo, que foram reservas no jogo passado, começando entre as titulares: a fullback Jéssy Trémoulière, pela França, e a oitava Sarah Hunter, pela Inglaterra – que jogará junto da atual melhor do mundo, a centro Emily Scarratt.

🥁 The one you've all been waiting for.. the Team of the Championship, selected by @MaggieAlphonsi! 🏆 Do you agree? 🤔#WomensSixNations pic.twitter.com/JDNbKMuOqk — Women's Six Nations (@Womens6Nations) April 27, 2021



A França também terá o retorno da centro Gabrielle Vernier, que estava entre as melhores do torneio até então, mas que ficou de fora da final. A França teve também a artilheira de tries do Six Nations, Camille Boujard, com 5, que segue no XV titular. Destaques ainda para a grande forma da segunda linha N’Diaye, líder de offloads do Six Nations, pela França, e para a terceira linha inglesa Poppy Cleall, que liderou o torneio europeu em carregadas de bola.

30/04 – 16h00 (hora de Brasília) – 🇫🇷França x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Villeneuve-d’Ascq (Lille)🇫🇷

Árbitra: Clara Munarini🇮🇹

Histórico: 50 jogos, 36 vitórias da Inglaterra e 14 vitórias da França. Último jogo: Inglaterra 10 x 06 França, em 2021 (Women’s Six Nations);

França: 15 Jéssy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Maëlle Filopon, 12 Gabrielle Vernier, 11 Elise Pignot, 10 Morgane Peyronnet, 9 Pauline Bourdon, 8 Romane Ménager, 7 Gaëlle Hermet (c), 6 Julie Annerie, 5 Safi N’Diaye, 4 Madoussou Fall, 3 Rose Bernadou, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes;

Suplentes: 16 Rose Thomas, 17 Lise Arricastre, 18 Clara Joyeux, 19 Coumba Diallo, 20 Laura Touyé, 21 Laure Sansus, 22 Camille Imart, 23 Émilie Boulard;

Inglaterra: 15 Ellie Kildunne, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt, 12 Sarah McKenna, 11 Abby Dow, 10 Zoe Harrison, 9 Leanne Riley, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Poppy Cleall, 5 Harriet Millar-Mills, 4 Zoe Aldcroft, 3 Shaunagh Brown, 2 Amy Cokayne, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Hannah Botterman, 18 Bryony Cleall, 19 Abbie Ward, 20 Sarah Beckett, 21 Claudia MacDonald, 22 Flo Robinson, 23 Merryn Doidge;