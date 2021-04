Tempo de leitura: 5 minutos

Nesse sábado, a Europa ficará de olha na rodada que define a primeira fase do Women’s Six Nations. Com a Inglaterra já classificada à final folgando, os olhares estarão sobre Irlanda e França, que definem quem duelará com as Red Roses pelo título.

Quem vencerá pela 3ª rodada do Women’s Six Nations? Jogos ao vivo no #WatchESPN #ESPNApp. Tem 10h15 ☘️Irlanda x França🇫🇷 decisivo e 13h00 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Itália🇮🇹. — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 15, 2021



A Irlanda não vence a França desde 2017 e o saldo recentemente dos confrontos favorece às Bleus. No entanto, o jogo é na Irlanda e as verdes atropelaram Gales na estreia, com o técnico Adam Griggs mantendo o mesmo XV titular. A terceira linha de Molouy Griffin e Wall é poderosa, com destaque ainda para a centro Naoupu e a ponta matadora Parrsons. Mesmo assim, o favoritismo é francês, com as Bleues escalando nomes experientes como a segunda linha N’Diaye e as terceira linhas Mayans e Hermet. A fullback melhor do mundo Trémoulière é ausência, mas a dupla de 9 e 10, Sansus e Drouin, é de muita qualidade e promete um time francês capaz de garantir domínio territorial e jogar o melhor do seu rugby de mãos.

No outro jogo, Escócia e Itália duelam para ver quem disputará o 3º lugar. Os último anos do duelo penderam a favor das italianas, que têm um projeto mais sólido, mas a Escócia vem evoluindo e enxerga esse jogo como uma prova de que pode sonhar com vaga na Copa do Mundo do próximo ano. De todo modo, o favoritismo é italiano, após a Itália ter feito um sólido primeiro tempo na semana passada contra a Inglaterra.

- Continua depois da publicidade -

17/04 – 10h15 – Irlanda x França, em Dublin – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)

Histórico: 28 jogos, 24 vitórias da França e 4 vitórias da Irlanda. Último jogo: Irlanda 17 x 47 França, em 2019 (Women’s Six Nations);

🍀⚡️🇫🇷 Le 2e défi de nos Bleues pour ce @Womens6Nations 2021 se joue samedi en Irlande ! On compte sur vous ! ✊#IRLFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/ZPug0PVuCM — France Rugby (@FranceRugby) April 15, 2021

17/04 – 13h00 – Escócia x Itália, em Glasgow – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nikki O’Donnell (Irlanda)

Histórico: 20 jogos, 13 vitórias da Itália, 6 vitórias da Escócia e 1 empate. Último jogo: Escócia 07 x 28 Itália, em 2019 (Women’s Six Nations);

Your Scotland team to face Italy this Saturday in the #WomensSixNations 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🕔 kick-off 5pm BST

📺 @BBCiPlayer #AsOne pic.twitter.com/hZGHkvS9kK — Scottish Rugby (@Scotlandteam) April 15, 2021





Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 2 10 Itália 1 0 Escócia 1 0 Grupo B França 1 5 Irlanda 1 5 Gales 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;