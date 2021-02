Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta sexta-feira, foi revelada a tabela de jogos da Copa do Mundo de 2023, que ocorrerá na França. Os grupos já eram conhecidos, mas agora o público e os times conheceram a ordem das partidas, seus dias e sedes.

O jogo de abertura será no Stade de France (com 80 mil lugares), Saint-Denis, subúrbio de Paris, entre França e Nova Zelândia, no dia 8 de setembro. O Stade de France também receberá os duas quartas de final, as duas semifinais, o 3º lugar e a grande final, no dia 28 de outubro. O Stade Vélodrome, em Marselha, com 67 mil lugares, foi o outro condecorado com duas quartas de final. As demais cidades que receberão a Copa do Mundo na fase de grupos são Lyon, Bordeaux, Toulouse (que contam com clubes importantes do Top 14, o Campeonato Francês), Nice, Nantes, Lille e Saint-Étienne.

🇪🇺ICYMI | The full match schedule for Rugby World Cup France 2023 was announced this morning!

Ainda restam 8 vagas em disputa na Copa do Mundo:

As vagas Europa 1 e Europa 2 serão disputadas por Geórgia, Romênia, Rússia, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda;

As vagas Américas 1 e 2 por Brasil , Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos e Canadá.

, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos e Canadá. A vaga Oceania 1 será de Tonga ou Samoa, ao passo que a vaga Oceania/Ásia será disputada entre o perdedor de Samoa vs Tonga e o melhor time entre Coreia do Sul, Hong Kong, Malásia e mais alguma seleção da Oceania a ser definida;

Concorrem ainda pela vaga África 1 ficará entre Namíbia, Quênia, Uganda, Tunísia, Argélia, Zimbábue, Zâmbia, Madagascar, Senegal, Costa do Marfim e Gana, além de um time a ser definido;

Por fim, a vaga da Repescagem será definida em um quadrangular entre um time da Europa, um das América, um da África e um da Ásia/Oceania.

Tabela de jogos da Copa do Mundo de 2023

Dia Local País vs País Grupo/Fase 08/09/2023 Saint-Denis (Paris) FRANÇA X NOVA ZELÂNDIA Grupo A 09/09/2023 Saint-Étienne ITÁLIA X África 1 Grupo A 09/09/2023 Bordeaux IRLANDA X Europa 2 Grupo B 09/09/2023 Saint-Denis (Paris) AUSTRÁLIA X Europa 1 Grupo C 09/09/2023 Marselha INGLATERRA X ARGENTINA Grupo D 10/09/2023 Toulouse JAPÃO X Américas 2 Grupo D 10/09/2023 Marselha ÁFRICA DO SUL X ESCÓCIA Grupo B 10/09/2023 Bordeaux GALES X FIJI Grupo C 14/09/2023 Lille FRANÇA X Américas 1 Grupo A 15/09/2023 Toulouse NOVA ZELÂNDIA X África 1 Grupo A 16/09/2023 Bordeaux Oceania 1 X Américas 2 Grupo D 16/09/2023 Nice GALES X Repescagem Grupo C 16/09/2023 Nantes IRLANDA X Ásia/Pacífico Grupo B 17/09/2023 Bordeaux ÁFRICA DO SUL X Europa 2 Grupo B 17/09/2023 Saint-Étienne AUSTRÁLIA X FIJI Grupo C 17/09/2023 Nice INGLATERRA X JAPÃO Grupo D 20/09/2023 Nice ITÁLIA X Américas 1 Grupo A 21/09/2023 Marselha FRANÇA X África 1 Grupo A 22/09/2023 Saint-Étienne ARGENTINA X Oceania 1 Grupo D 23/09/2023 Toulouse Europa 1 X Repescagem Grupo C 23/09/2023 Lille INGLATERRA X Américas 2 Grupo D 23/09/2023 Saint-Denis (Paris) ÁFRICA DO SUL X IRLANDA Grupo B 24/09/2023 Nice ESCÓCIA X Ásia/Pacífico Grupo B 24/09/2023 Lyon GALES X AUSTRÁLIA Grupo C 27/09/2023 Lyon Américas 1 X África 1 Grupo A 28/09/2023 Toulouse JAPÃO X Oceania 1 Grupo D 29/09/2023 Lyon NOVA ZELÂNDIA X ITÁLIA Grupo A 30/09/2023 Nantes ARGENTINA X Américas 2 Grupo D 30/09/2023 Bordeaux FIJI X Europa 1 Grupo C 30/09/2023 Lille ESCÓCIA X Europa 2 Grupo B 01/10/2023 Saint-Étienne AUSTRÁLIA X Repescagem Grupo C 01/10/2023 Marselha ÁFRICA DO SUL X Ásia/Pacífico Grupo B 05/10/2023 Lyon NOVA ZELÂNDIA X Américas 1 Grupo A 06/10/2023 Lyon FRANÇA X ITÁLIA Grupo A 07/10/2023 Nantes GALES X Europa 1 Grupo C 07/10/2023 Lille INGLATERRA X Oceania 1 Grupo D 07/10/2023 Saint-Denis (Paris) IRLANDA X ESCÓCIA Grupo B 08/10/2023 Nantes JAPÃO X ARGENTINA Grupo D 08/10/2023 Lille Ásia/Pacífico X Europa 2 Grupo B 08/10/2023 Toulouse FIJI X Repescagem Grupo C 14/10/2023 Marselha 1º Grupo C X 2º Grupo D Quartas de final 14/10/2023 Saint-Denis (Paris) 1º Grupo B X 2º Grupo A Quartas de final 15/10/2023 Marselha 1º Grupo D X 2º Grupo C Quartas de final 15/10/2023 Saint-Denis (Paris) 1º Grupo A X 2º Grupo B Quartas de final 20/10/2023 Saint-Denis (Paris) X Semifinal 20/10/2023 Saint-Denis (Paris) X Semifinal 27/10/2023 Saint-Denis (Paris) X 3º lugar 28/10/2023 Saint-Denis (Paris) X FINAL

Equipe Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia França Itália Américas 1 África 1 Grupo B África do Sul Irlanda Escócia Ásia1/Oceania2 Europa 2 Grupo C Gales Austrália Fiji Europa 1 Repescagem Grupo D Inglaterra Japão Argentina Oceania 1 Américas 2