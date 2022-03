Tempo de leitura: 2 minutos

A França irá à rodada final invicta e dependendo só de si para ser campeã. Nessa sexta, os Bleus venceram Gales de modo pouco convincente, 13 x 09, mas suficiente para manterem sua corrida pelo título que não vem desde 2010.



O duelo começou com Jaminet e Biggar trocando penais, mas foi a França que começou o jogo sugerindo que atropelaria, com belo try em contra ataque finalizando pelo asa Jelonch, em grande fase. Parou por aí. Gales foi capaz de neutralizar a França e retirar os espaços do jogo, conquistando mais turnovers e fazendo jogo de chutes inteligente. Biggar arrematou mais 2 chutes em penais cedidos pelos franceses e o jogo foi ao intervalo em Gales 09 x 10 França.

Jaminet abriu o segundo tempo com novo penal para os franceses e o placar não foi mais mexido. Gales obteve maior controle territorial no segundo tempo, mas foi incapaz de criar espaços contra uma forte defesa francesa. Por sua vez, a França pouco construiu no segundo tempo e o placar foi 13 x 09, suficiente para os Bleus celebrarem.

- Continua depois da publicidade -

A França recebe a Inglaterra no próximo sábado no jogo que valerá o título da competição.

09 13

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 09 x 13 França🇫🇷, em Cardiff

Árbitro: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matthew Carley

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Penais: Biggar (3)

15 Liam Williams, 14 Alex Cuthbert, 13 Owen Watkin, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Seb Davies, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Gareth Thomas;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Ross Moriarty, 20 Jac Morgan, 21 Kieran Hardy, 22 Gareth Anscombe, 23 Louis Rees-Zammit;

🇫🇷França

Try: Jelonch

Conversão: Jaminet (1)

Penais: Jaminet (2)

15 Melvyn Jaminet, 14 Yoram Moefana, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Anthony Jelonch, 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiiste Gros, 18 Mohamed Haouas, 19 Thibaud Flament, 20 Dylan Cretin, 21 Maxime Lucu, 22 Thomas Ramos, 23 Matthis Lebel;

Seleção Jogos Pontos França 4 18 Irlanda 4 16 Inglaterra 4 10 Escócia 4 10 Gales 4 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;