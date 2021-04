Tempo de leitura: 6 minutos

Sábado será dia de decisão no rugby XV feminino europeu com Inglaterra e França fazendo a grande final do Women’s Six Nations, que terá transmissão ao vivo da ESPN2. O Le Crunch feminino é considerado um dos maiores duelos da categoria e quem tem cadastro bet365 precisa saber que tanto Inglaterra como França vêm se colocando como reais competidoras ao título da Copa do Mundo no ano que vem.

Quem vencerá o grande clássico do rugby XV feminino europeu e conquistará o título do Women’s Six Nations nesse sábado? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra ou França🇫🇷? #RugbyNaESPN @ESPNBrasil 2 ao vivo 15h — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 22, 2021



A Inglaterra é a grande potência histórica da competição, mas a França passou a rivalizar com as inglesas à altura. Nos últimos dez anos, as Bleues ganharam três vezes o Women’s Six Nations (2014, 2016 e 2018) e as Red Roses cinco vezes (2011, 2012, 2017, 2019 e 2020). Em 2021, as duas seleções venceram suas partidas na primeira fase com muita facilidade, com as francesas fazendo 15 tries em 2 jogos e as inglesas 16 tries. Tanto Bleues como Red Roses venceram oponentes de níveis e momentos semelhantes. Enquanto a França superou um Gales estagnado e uma Irlanda que retoma seu crescimento, a Inglaterra bateu uma Escócia ainda muitos degraus abaixo e uma Itália em franca ascensão.

O último encontro entre inglesas e francesas foi em Londres e se provou um jogaço de 25 x 23 a favor das anfitriãs. A última vez que as francesas derrotaram as inglesas em Londres foi em 2015, o que aumenta o desafio da França. A treinadora Annick Hayraud escalou um poderoso pack, com uma das melhores dupla de segunda linha do mundo, Fall e N’Diaye, e com uma terceira linha de grande experiência e muita qualidade no breakdown, formada pela capitã Hermet, Mayans e Ménager. Porém, a linha francesa foi o que chamou mais a atenção nos primeiros jogos do ano, com a dupla de scrum-half e abertura, Sansus e Drouin, brilhando e alimentando uma linha que condiz com a tradição do rugby francês de qualidade no jogo de mãos, com destaques para as pontas Banet e Boujard e para a fullback Boulard, que deixou no banco a melhor jogadora do mundo de 2018 (e agora integrante da Comissão de Atletas do World Rugby, Jéssy Trémoullière).

Já a Inglaterra, do técnico Simon Middleton, precisou deixar no banco sua capitã (e melhor jogadora do mundo de 2016) Sarah Hunter. O oitava ainda não se recuperou por completo de lesão e será opção apenas para o andamento da partida. Middleton terá uma combinação nova para a terceira linha, com Poppy Cleall (grande carregadora de bolas), Packer e Aldcroft. Packer é a referência e será crucial no embate físico que promete demais contra as francesas, com as duas seleções estando entre as mais físicas do mundo. Destaque ainda para Lark Davies, hooker artilheira, condutora de mauls, que ganhou a vaga da experiente Cockayne. Na linha, a abertura Rowland terá a companhia de uma camisa 12 criativa, Zoe Harrison, que debuta na competição, mas as atenções estão mesmo sobre a camisa 13 e agora capitão Emilly Scarratt, melhor jogadora do mundo de 2019 e chutadora implacável, e na qualidade da matadora Abby Dow na ponta.

Itália e Irlanda pelo bronze, Gales e Escócia contra a colher de pau

Outros dois jogos terão lugar nesse sábado. Irlanda e Itália colidirão em busca do terceiro lugar, com leve favoritismo para as irlandesas, por jogarem em casa. A Itália jamais venceu a Irlanda em solo irlandês, mas é a seleção que mais vem crescendo nos últimos anos, diferentemente da Irlanda que, após ser campeão do Women’s Six Nations em 2013 e em 2015, passa por um momento de transição.

No outro duelo, Gales e Escócia medem forças contra a colher de pau (o último lugar). Apesar de já estar classificado para a próxima Copa do Mundo, Gales passa por um dos seus piores momentos, com a federação do país sendo publicamente criticada por investir muito pouco no rugby feminino, claramente estagnado há algum tempo e entrando em declínio. A Escócia, por outro lado, aumentou o investimento no rugby feminino e desponta com leve favoritismo para sábado.

*Horários de Brasília

Dia 24/04 – 10h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x França🇫🇷, em Londres – FINAL – ESPN2 AO VIVO

Árbitra: Hollie Davidson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Histórico: 49 jogos, 35 vitórias da Inglaterra e 14 vitórias da França. Último jogo: Inglaterra 25 x 23 França, em 2020 (Women’s Six Nations);

Inglaterra: 15 Sarah McKenna, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt (c), 12 Zoe Harrison, 11 Abby Dow, 10 Helena Rowland, 9 Leanne Riley, 8 Poppy Cleall, 7 Marlie Packer, 6 Zoe Aldcroft, 5 Cath O’Donnell, 4 Abbie Ward, 3 Shaunagh Brown, 2 Lark Davies, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Amy Cokayne, 17 Detysha Harper, 18 Bryony Cleall, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Sarah Hunter, 21 Claudia MacDonald, 22 Lagi Tuima, 23 Ellie Kildunne;

França: 15 Émilie Boulard, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Jade Ulutule, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Laure Sansus, 8 Romane Ménager, 7 Gaëlle Hermet (c), 6 Marjorie Mayans, 5 Safi N’Diaye, 4 Madoussou Fall, 3 Rose Bernadou, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes;

Suplentes: 16 Laure Touyé, 17 Dhia Traoré, 18 Clara Joyeux, 19 Lénaïg Corson, 20 Coumba Diallo, Pauline Bourdon, 22 Morgane Peyronnet, 23 Jéssy Trémoulière;

Dia 24/04 – 08h00 – ☘️Irlanda x Itália🇮🇹, em Dublin – 3º lugar – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Sara Cox🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Histórico: 18 jogos, 16 vitórias da Irlanda e 2 vitórias da Itália. Último jogo: Irlanda 21 x 07 Itália, em 2020 (Women’s Six Nations);

Dia 24/04 – 13h00 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Glasgow – 5º lugar – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Clara Munarini🇮🇹

Histórico: 32 jogos, 18 vitórias de Gales e 14 vitórias da Escócia. Último jogo: Escócia 03 x 17 Gales, em 2019 (Women’s Six Nations);