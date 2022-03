Tempo de leitura: 6 minutos

Sábado é dia de conhecermos o campeão da edição 2022 do Six Nations! França ou Irlanda? A França lidera a competição, com 2 pontos a mais que a Irlanda. Os irlandeses irão antes a campo contra a Escócia e se vencerem jogarão a pressão para cima dos franceses.

A França fecha a competição em casa com Le Crunch, o clássico de imensa rivalidade contra a Inglaterra. Para serem campeões, os franceses só precisarão de vitória simples contra os ingleses. Porém, a França não é campeã desde 2010 e a pressão é enorme.

O sábado é de decisão de título no Six Nations! A França precisa vencer pra ser campeã. A Irlanda que a França perca. Ao vivo Star+ @StarPlusBR e @ESPNBrasil 19/03:

11h15 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Itália🇮🇹 13h45 – ☘️Irlanda x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 17h00 – 🇫🇷França x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#RugbyNaESPN

Quem vai ser campeão?

19/03 – 11h15 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Itália🇮🇹, em Cardiff – ESPN3 / Star+

Árbitro: ☘️Andrew Brace

Histórico: 30 jogos, 27 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales, 2 vitórias da 🇮🇹Itália e 1 empate. Último jogo: 🇮🇹Itália 07 x 48 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em 2021 (Six Nations);

Favorito: Gales.

Fique de olho: O primeiro jogo da rodada é o único que não vale pela briga pelo título. Gales recebe a Itália, que não derrota os galeses desde 2007. Os italianos irão a Cardiff em busca de quebrarem um longo jejum de vitórias na competição que se estende desde 2015 – já são 36 derrotas seguidas no Six Nations. A Itália efetivou de titular o jovem Capuozzo após o debut dos sonhos e manteve a base do time que perdeu para a Escócia. Lamaro terá a missão de liderar a tentativa italiana de acabar com as frustrações e ele tem a seu favor um rendimento impressionante no breakdown e nos tackles. Já Gales celebra o retorno do capitão Alun Wyn Jones, que injetará liderança e confiança cruciais para Gales se impor. Na linha, Ress-Zammit volta e está sedento por tries, para o azar italiano;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Johnny McNicholl, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Owen Watkin, 12 Willis Halaholo, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Seb Davies, 5 Alun Wyn Jones, 4 Adam Beard, 3 Dillon Lewis, 2 Dewi Lake, 1 Gareth Thomas;

Suplentes: 16 Bradley Roberts, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Ross Moriarty, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Nick Tompkins;

🇮🇹Itália: 15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Fuser, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Giosuè Zilocchi, 19 David Sisi, 20 Niccolò Cannone, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon;

19/03 – 13h45 – ☘️Irlanda x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Dublin – ESPN2 / Star+

Árbitro: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wayne Barnes

Favorito: Irlanda, ainda mais precisando da vitória para manter as chances de ser campeã.

Fique de olho: A Irlanda é ampla favorita jogando em casa contra os escoceses e precisa de todo modo da vitória para poder erguer a taça ao final da rodada. O favoritismo verde aumenta porque tabu da Escócia é imenso. Os escoceses já acumulam 6 derrotas seguidas contra os irlandeses e a última vitória da Escócia em Dublin foi em 2010, quando o Aviva Stadium ainda estava em construção, com o jogo sendo realizado no Croke Park. A Irlanda conta com Sexton fazendo dupla irresistível de 10 e 9 com Gibson-Park e contando com Keenan e Hansen em momento especial no fundo do campo. O pack irlandês é outra máquina, com Conan, Doris e Van der Flier tendo alto rendimento. Para piorar pro lado escocês, Finn Russell está de fora, com Blair Kinghorn improvisado de camisa 10. A Escócia tem nomes rendendo muito bem, sobretudo o fullback e capitão Stuart Hogg, mas encontrar uma forma de neutralizar a máquina verde será desafiador demais para os escoceses;

Histórico: 138 jogos, 67 vitórias da ☘️Irlanda, 66 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia e 5 empates. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 24 x 27 Irlanda☘️, em 2021 (Six Nations);

☘️Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 Iain Henderson, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 Robbie Henshaw;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Kyle Steyn, 10 Blair Kinghorn, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Allan Dell, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Josh Bayliss, 21 Ben White, 22 Finn Russell, 23 Mark Bennett;

19/03 – 17h00 – 🇫🇷França x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Paris – Star+

Árbitro: 🇿🇦Jaco Peyper

Histórico: 108 jogos, 60 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra, 41 vitórias da 🇫🇷França e 7 empates. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 23 x 20 França🇫🇷, em 2021 (Six Nations);

Favorito: França, porém tudo pode acontecer, ainda mais com a pressão por um título que não é francês desde 2010 (maior jejum da história da França).

Fique de olho: Para muitos, a França joga o melhor rugby da Europa, porém a forma da Irlanda oferece argumentas contrários e os franceses só provarão seu status se forem campeões – ou seja, se vencerem a Inglaterra. Os Bleus não brilharam contra Gales na rodada passada, tendo problemas na bola aérea e na criação de espaços. O time para encarar os ingleses está aperfeiçoado, com a voltada crucial de Penaud na linha. Já a Inglaterra perdeu para a Irlanda, em jogo que um cartão vermelho no começo se provou cruel demais. Os ingleses conseguiram equilibrar as ações durante boa parte do jogo, mas seguem com dificuldades de proporem o jogo ofensivo. Algo que parece paradoxal com a qualidade de Marcus Smith com a camisa 10. O duelo dele com Ntamack promete, mas é a batalha dos camisas 9, o experiente Ben Youngs contra o badalado Antoine Dupont, que empolga e poderá ser determinante. Porém, ambos dependerão da forma de seus packs e o embate das terceiras linhas pende a favor dos franceses de Alldritt, Cros e Jelonch. Outro duelo interesse será na segunda linha entre dois monstros do breakdown, Itoje do lado inglês e Woki do lado francês. Contra a Irlanda, a Inglaterra foi capaz de arrancar muitos penais, o que poderá fazer a diferença contra os pressionados franceses. O jogo promete demais, mas a vantagem é francesa, pelo momento;

🇫🇷França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Anthony Jelonch, 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiiste Gros, 18 Mohamed Haouas, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 15 George Furbank, 14 Freddie Steward, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs, 8 Sam Simmonds, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Nic Dolly, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

Seleção Jogos Pontos França 4 18 Irlanda 4 16 Inglaterra 4 10 Escócia 4 10 Gales 4 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;