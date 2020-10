Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – França e Gales duelaram neste sábado em Paris em amistoso preparatório para a volta do Six Nations e qauem falou mais alto foi a França, com um show de sua linha, de Antoine Dupont, Teddy Thomas, Virimi Vakatawa & cia. Placar de 38 x 21 para os franceses, que impuseram quarta derrota seguida aos galeses e irão confiantes para o jogo decisivo do Six Nations contra a Irlanda no dia 31.



Quem começou melhor foi Gales, que anotou o primeiro try logo no primeiro minuto, após Aldritt errar na recepção do kickoff. Boa jogada de mãos que teve Tipuric dando passe saltado para Biggar deixar para Halfpenny finalizar.

Biggar ainda ampliou o marcador com penal aos 8′, porém a França respondeu rápido, com try aos 13′ do pilar Baille, em pick and go, após o scrum-half Dupont escapar e Fickou ganhar metros para os Bleus.

Outra vez, Biggar respondeu com penal, punindo indisciplina dos azuis, mas a França era melhor com a bola em mãos e, aos 31′, saiu o segundo try francês, com bela ação de mãos envolvendo Fickou, Ntamacke Vakatawa, que offload mágico para Teddy Thomas, que, por fim, entregou para Dupont cruzar o in-goal.

- Continua depois da publicidade -

O dia era mesmo da camisa 9 azul e, aos 35′, Dupont marcou o terceiro try dos Bleus, após outra assistência de Vakatawa. 21 x 13 no intervalo.

O segundo tempo largou com Biggar e Ntamack trocando penais e com Gales acumulando mais posse de bola e território, mas sem conseguir criar espaços. Biggar perdeu penal aos 59′ e, aos 66′, a França puniu a inefetividade dos Dragões com Thomas armando jogada com um tapa na bola em disputa aérea, com a bola sobrando para Dupont disparar pela defesa vermelha, com o capitão Ollivon finalizando com o quarto try azul.

O pack galês ainda conseguiu boa sequência de fases na sequência, com Nicky Smith rompendo para o segundo try dos visitantes, mas, aos 73′, Thomas brilhou de novo, chapelandoa defesa para marcar o último try da noite. 38 x 21, placar final.

No dia 31, a França enfrentará a Irlanda em jogo que pode valer título para ambos na rodada final do Six Nations, ao passo que Gales tentará quebrar o momento ruim encarando a Escócia.

38 21

França 38 x 21 Gales, em Paris

Árbitro: Karl Dickson (Ingaterra)

França

Tries: Dupont (2), Baille, Ollivon e Thomas

Conversões: Ntamack (5)

Penais; Ntamack (1)

15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gaël Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifénua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Arthur Vincent, 23 Thomas Ramos;

Gales

Tries: Halfpenny e Smith

Conversões: Biggar (1)

Penais; Biggar (3)

15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Samson Lee, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 James Davies, 21 Gareth Davies, 22 Rhys Patchell, 23 Louis Rees-Zammit;