A Confederação Brasileira de Rugby anunciou outra novidade : a contratação do argentino Emiliano Bergamaschi, ex-técnico assistente dos Pumas, para ser o head coach da franquia brasileira que participará do torneio neste ano. O argentino reforçará a equipe técnica de Fernando Portugal, que segue como head coach dos Tupis.

Bergamaschi, de 44 anos, foi pilar do Bristol (2002-03) e do Saracens (2003-04) na Inglaterra, tendo ainda 1 jogo oficial pelos Pumas, a seleção argentina. Bergamaschi encerrou a carreira atuando pelo Rouen, da França. Desde 2008 tem se dedicado à função de treinador e participou da Copa do Mundo de 2015 como técnico-assistente dos Pumas. Em 2020, Bergamaschi havia sido contratado como assistente do Olimpia, do Paraguai, para a SLAR.

“É uma grande honra fazer parte deste projeto junto com a Confederação Brasileira de Rugby. Teremos desafios muito ambiciosos e de grande responsabilidade para continuar no caminho do crescimento e desenvolvimento que o país vem percorrendo ao longo dos anos”, disse o treinador.

Para a CEO da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Mariana Miné, ter uma franquia brasileira na competição é imprescindível para a escalada do rugby no país ao mais alto patamar da modalidade. “A SLAR terá papel fundamental no crescimento do rugby no Brasil. Os jogadores terão a possibilidade de realizar mais jogos de alto nível e estar cada dia mais preparados para lutar por uma vaga na Copa do Mundo”, explicou.

O nome oficial do time brasileiro ainda será revelado.