ARTIGO COM VÍDEO – Eram 6 derrotas seguidas, mas finalmente Gales voltou a vencer. Neste sábado, jogando em casa – e de camisa nova, preta – a seleção galesa – com um elenco reserva – derrotou a Geórgia por parcos 18 x 00, aliviando a pressão sobre o novo treinador Wayne Pivac.

O jogo foi válido pela Nations Cup e deu sobrevida para Gales na luta pelo título. Com a vitória, os galeses tentaram um milagre contra a Inglaterra na semana que vem para irem à final da competição. Por sua vez, a Geórgia ainda persegue sua primeira vitória contra uma seleção do Six Nations e enfrentará a Irlanda na semana que vem.



Gales começou o jogo com 3 pontos em penal de Sheedy logo aos 9′, mas desde cedo estava claro que o jogo não seria fácil, pela fisicalidade georgiana. O primeiro try galês não tardou, com Rees-Zammit finalizando na ponta em jogada nascida de scrum. Porém, o placar permaneceu em apenas 10 x 00 até o intervalo.

O segundo tempo largou com Sheedy somando novo penal para Gales. A Geórgia logo foi reduzida a 14 homens por amarelo a Saginadze e, mesmo assim, Gales foi incapaz de somar pontos. Foi apenas no finzinho que Rhys Webb marcou o último try da partida para os Dragões. Vitória sem bônus por apenas 18 x 00.

18 00

Gales 18 x 00 Geórgia, em Llanelli

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Gales

Tries: Rees-Zammit e Webb

Conversões: Sheedy (1)

Penais: Sheedy (2)

15 Liam Williams, 14 Johnny McNicholl, 13 Nick Tompkins, 12 Johnny Williams, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Aaron Wainwright, 7 Justin Tipuric (c), 6 James Botham, 5 Seb Davies, 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Elliot Dee, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Nicky Smith, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Davies, 21 Rhys Webb, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes;

Geórgia

15 Lasha Khmaladze, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Beka Saginadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Kote Mikautadze, 4 Grigor Kerdikoshvili, 3 Beka Gigashvili, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Lasha Jaiani, 20 Giorgi Tkhilaishvili, 21 Gela Aprasidze, 22 Demur Tapladze, 23 Tamaz Mchedlidze;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 2 9 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Geórgia 2 0 Grupo B Escócia 2 10 França 1 5 Itália 2 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;