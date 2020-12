Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Gales e Itália se encontraram na cidade galesa de Llanelli nesse sábado para disputarem o 5º lugar da Autumn Nations Cup e a vitória acabou de Gales, 38 x 18, alivinado a pressão sobre o técnico Wayne Pivac. O resultado significou que a Itália fechou 2020 com 8 derrotas em 8 partidas.

Gales começou melhor e marcou logo os dois primeiros tries do duelo. Primeiro, com o scrum-half Kieran Hardy, após Justin Tipuric romper a linha defensiva italiano. Já o segundo foi do hooker Sam Parry, no pick and go. Porém, a Itália respondeu com Garbisi chutando 2 penais e com Zanon cravando o try azul, apanhando no in-goal chute de Garbisi, levando o jogo ao intervalo em apenas 14 x 13 para Gales.

Com Josh Adams tendo recebido amarelo antes da pausa, Gales foi ao segundo tempo correndo o risco de virada, mas quem primeiro pontuou foi o Dragão, com Sheedy chutando penal. A Itália, todavia, encontrou seu try aos 48′, para virar o marcador. O asa Johan Meyer correu na ponta para atropelar e cravar no in-goal.

A vantagem italiana durou pouco e, aos 57′, Gales fez um belo try, com Gareth Davies disparando após receber offload de Faletau. A Itália sentiu o golpe e Gales finalmente cresceu no jogo, dominando todo o restante da partida.

Aos 64′, Sheedy desperdiçou drop goal, mas Gales logo marcou o try que se provou decisivo, aos 68′, com George North finalizando joga rápida da linha vermelha, nascida em turnover.

Por fim, aos 75′, Faletau rompeu a linha azul e serviu Tipuric para marcar o último try galês, dando números finais à disputa. 38 x 18.

Gales 38 x 18 Itália, em Llanelli – Decisão de 5º lugar



Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Gales

Tries: Hardy, Parry, Davies, North e Tipuric

Conversões: Sheedy (5)

Penais: Sheedy (1)

15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Johnny Williams, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 James Botham, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Sam Parry, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 Aaron Wainwright, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes;

Itália

Tries: Zanon e Meyer

Conversões: Garbisi (1)

Penais: Garbisi (2)

15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Braam Steyn, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbanda, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Cristian Stoian, 20 Michele Lamaro, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;