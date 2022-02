Tempo de leitura: 2 minutos

O atual campeão do Six Nations se recuperou da derrota na estreia e venceu na largada da segunda rodada da grande competição europeia. Gales venceu em casa a Escócia por 20 x 17 e manteve o tabu de não perder para o rival em Cardiff há mais de 20 anos.



Gales largou na frente com dois penais chutados por Biggar, mas foi a Escócia que dominou as ações e arrancou seu try aos 12′, com Darcy Graham recebendo na ponta brilhante passe longo de Finn Russell, após 17 fases.

A Escócia ainda ampliou com 3 penais, contra 1 de Gales, mas foi o Dragão que cresceu antes da pausa, acumulando mais posse de bola e arrancando um try de maul aos 32′, com Tomas Francis, para levar o duelo à pausa em 14 x 14.

Os dois times trocaram penais no começo do segundo tempo e o drama se estendeu até o fim, com a Escócia caindo de rendimento no feito, com muito penais cedidos. Gales não perdoou e, aos 68′, veio o momento decisivo, com Finn Russell recebendo cartão amarelo. O lance se provou fatal. Gales pressionou e Dan Biggar desferiu o drop goal da vitória aos 70′.

Na próxima semana não haverá rodada, com os jogos retornando no dia 26 com a Escócia recebendo a França. Já Gales visitará a Inglaterra no mesmo dia.

20 17

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 20 x 17 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Árbitro: Nic Berry🇦🇺

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Try: Francis

Penais: Biggar (4)

Drop goal: Biggar (4)

15 Liam Williams, 14 Alex Cuthbert, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Ross Moriarty, 7 Jac Morgan, 6 Taine Basham, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 Aaron Wainwright, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Jonathan Davies;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia

Try: Graham

Penais: Russell (4)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Sam Skinner, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 WP Nel, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Rory Sutherland, 18 Zander Fagerson, 19 Magnus Bradbury, 20 Rory Darge, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Cameron Redpath;

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Irlanda 2 6 Escócia 2 5 Gales 2 4 Inglaterra 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;