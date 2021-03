Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado foi dia de final no PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália, com o Leinster se sagrando campeão em vitória sobre o Munster na grande final. No entanto, esse não foi o único jogo do fim de semana pela competição. Mais duas partidas rolaram, adiadas de rodadas anteriores.

Glasgow se despediu com vitória sobre os italianos do Benetton com ponto bônus: 46 x 25. Os escoceses triunfaram mesmo desfalcados dos atletas da seleção escocesa. Matawalu, Lokotui, Grigg, George Horne, TJ Ioane e Matthews marcaram os tries da preciosa vitória dos Warriors.

Depois, no domingo, os Dragons foram a campo e venceram os escoceses do Edinburgh, 24 x 17, com Screech marcando 2 tries e Jonah Holmes outro.



O PRO14 confirmou que o melhor 4º colocado se junta aos 4 melhores de cada conferência como os 7 times classificados à Heineken Champions Cup europeia. Com isso, se garantiram no torneio continental de 2021-22 Leinster (Irlanda), Munster (Irlanda), Ulster (Irlanda), Connacht (Irlanda), Ospreys (Gales), Scarlets (Gales) e Cardiff (Gales).

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Glasgow 46 x 25 Benetton

Dragons 24 x 17 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 16 71 Ulster Irlanda Belfast 16 64 Ospreys Gales Swansea 16 36 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 30 Dragons Gales Newport 16 29 Zebre Itália Parma 16 17 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 16 64 Connacht Irlanda Galway 16 45 Scarlets Gales Llanelli 16 39 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 36 Edinburgh Escócia Edimburgo 15 25 Benetton Treviso Itália Treviso 15 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência + melhor 4º colocado = classificação à Heineken Champions Cup europeia;