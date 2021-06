Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta sexta-feira saiu a convocação da Grã-Bretanha para os Jogos Olímpicos de Tóquio. São 12 atletas inscritos no torneio em cada categoria, masculina e feminina, e um 13º atleta viajando como lista de espera em caso de lesão. Os britânicos ficaram com a medalha de prata no Rio 2016, ao passo que as britânicas ficaram em quarto lugar.

No feminino, a seleção da Grã Bretanha terá 10 inglesas, com destaques para Alex Matthews, Megan Jones e Helena Rowland, que jogaram o Six Nations no XV. Natasha Hunt e Abbie Brown são as únicas veteranas de 2016 entre as inglesas. A outra atleta que esteve no Rio é a galesa Jasmine Joyce, única representante de Gales no elenco olímpico. A Escócia, por sua vez, não teve representantes em 2016, mas agora contará com Hannah Smith e, com 13ª atleta, na espera, Lisa Thomson.

No masculino, são 8 ingleses e 4 escoceses entre os 12 convocados. Os ingleses Ollie Lindsay-Hague, Dan Norton, Tom Mitchell e Dan Bibby são os únicos medalhistas de 2016. A presença de quatro escoceses reflete a boa fase da seleção de sevens do país, que estava na 11ª colocação no Circuito Mundial no momento do cancelamento do Circuito. Já a ausência de Gales se explica pela má campanha do país no sevens, que ocupa a lanterna no circuito. Nenhum craque do rugby XV foi chamado para ir a Tóquio.

- Continua depois da publicidade -

🇬🇧Grã Bretanha

Feminino: Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

13ª: Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Treinador: Scott Forrest

Masculino: Dan Bibby🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Alec Coombes🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Alex Davis🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Robbie Fergusson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Harry Glover🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ben Harris🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ollie Lindsay-Hague🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ross McCann🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Max McFarland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Tom Mitchell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Dan Norton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ethan Waddleton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

13º: Tom Bowen🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Treinador: Tony Roques