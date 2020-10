Tempo de leitura: 2 minutos

A África do Sul teve ação neste sábado, com a Cidade do Cabo recebendo o Springbok Showdown, o jogo das estrelas do país, entre as seleções Green e Gold. A partida teve por intuito começar a preparação do país para jogar o Rugby Championship, e o jogo deixou claro que os Springboks ainda estão voltando às atividades, com ritmo abaixo do necessário. Nienaber, novo head coach dos Springboks, e Rassie Erasmus, treinador campeão do mundo e agora diretor de rugby da South Africa Rugby, supervisionaram o evento.

O que ficou claro foi a superiodade do time verde no pack de forwards, liderados por Siya Kolisi. Os Verdes foram capazes de tirarem os espaços do time Ouro, que não conseguiu ter a bola em mãos para criar com uma linha que se anunciava superior, liderada por Lukhanyo Am.

O primeiro tempo foi muito físico e com erros dos dois lados, com o duelo indo ao intervalo em 6 x 3 para Green, graças aos penais chutados por Elton Jantjies, ao passo que Willemse marcou para Gold. Foi mesmo na segunda etapa que os Verdes se impuseram, começando com um penal try sobre o ponta Penxe, que passou a temporada sofrendo com os Kings, mas que mostrou sua qualidade ao ganhar na corrida da defesa adversária.

Curwin Bosch chegou a diminuir a distância com 2 penais, mas, aos 56′, os Verdes marcaram try decisivo em maul após lateral, finalizado por Kolisi. No fim, Augustus ainda fez o terceiro try para Green, dando números finais ao jogo das estrelas. 25 x 09.

Na semana que vem terá início o Super Rugby Unlocked, o torneio entre as franquias sul-africanas.

Springboks Gold 09 x 25 Springboks Green, na Cidade do Cabo

Springboks Gold

Penais: Bosch (2) e Williemse (1)

15 Warrick Gelant, 14 Rosko Specman, 13 Lukhanyo Am (c), 12 Rikus Pretorius, 11 Courtnall Skosan, 10 Damian Willemse, 9 Herschel Jantjies, 8 Sikhumbuzo Notshe, 7 Nizaam Carr, 6 Marco van Staden, 5 Marvin Orie, 4 Salmaan Moerat, 3 Ruan Dreyer, 2 Scarra Ntubeni, 1 Steven Kitshoff;

Suplentes: 16 Dylan Richardson, 17 Dylan Smith, 18 Carlü Sadie, 19 Jason Jenkins, 20 James Venter, 21 Vincent Tshituka, 22 Ivan van Zyl, 23 Curwin Bosch, 24 Werner Kok, 25 Manuel Rass;

Springboks Green

Tries: Penal try, Kolisi e Augustus

Conversões: Jantjies (1)

Penais: Jantjies (2)

15 Gianni Lombard, 14 Yaw Penxe, 13 Wandisile Simelane, 12 Frans Steyn, 11 Malcolm Jaer, 10 Elton Jantjies, 9 Sanele Nohamba, 8 Duane Vermeulen, 7 Arno Botha, 6 Siya Kolisi (c), 5 Hyron Andrews, 4 JD Schickerling, 3 Luan de Bruin, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nche;

Suplentes: 16 Schalk Erasmus, 17 Kwenzo Blose, 18 Thomas du Toit, 19 JJ van der Mescht, 20 Juarno Augustus, 21 Junior Pokomela, 22 Embrose Papier, 23 Manie Libbok, 24 Jeremy Ward, 25 Kade Wolhuter;