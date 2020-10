Tempo de leitura: 1 minuto

Estão abertas as inscrições para a “Clínica Técnica #7 – Retorno aos treinos – Parte 1” das Gurias do Rugby.

O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 29 de outubro, às 20h30 com a Camila Muller, treinadora do Vem Ser Pelotas e da Seleção Gaúcha Juvenil de Rugby Feminino Sub-16, e a Camila Ferro, fisioterapeuta do Vem Ser Pelotas, das Seleções Juvenis Femininas de Rugby do RS e Mestre em Fisioterapia, juntamente com as acadêmicas de Fisioterapia Eduarda Pinto e Yasmin Correa, tendo como mediação as atletas do San Diego Caroline Conter e Estêfani Favaron.

Esta é a primeira da série de Clínicas que das Gurias sobre o retorno aos treinos de rugby feminino, a próxima acontecerá semana que vem, dia 05 de novembro de 2020, já anota na agenda.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #7 – Retorno aos treinos – Parte 1:

https://forms.gle/ 7NrDvi193ngW6gzy5

Solicitamos que as imagens e vídeos sejam creditadas como “Comunicação Gurias do Rugby”.