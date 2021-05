Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta e sábado foram dias de ação na Premiership inglesa que, excepcionalmente, terá o complemento de sua rodada com três jogos entre segunda e terça.

O jogo mais animado opôs Leicester Tigers e Harlequins, com os Quins tropeçando e permitindo aos Tigers sonharem com classificação à Champions Cup europeia. O primeiro tempo foi dos Tigers, que marcou 4 tries, com Genge, Scott, Tom Youngs e Genge de novo, provando a força de seu pack. No entanto, o segundo tempo foi do time de Londres, que reagiu com tries de Earl, Marchant e Northmore – o último aos 75′. No fim, os Quins pressionaram, mas não conseguiram a virada. Leicester 35 x 29.

- Continua depois da publicidade -

Quem sorriu foi o Sale Sharks, que assumiu provisoriamente a vice liderança ao vencer fora de casa o Bath por 24 x 20. Foram 4 tries para os Sharks, com o try da vitória saindo aos 76′ com Langdon em maul. Novamente, Sale sofreu com cartões – foram 3 amarelos – e ainda assim venceu.



Por fim, os Wasps afundaram o lanterna Worcester Warriors com um 23 x 19 que manteve os Wasps sonhando com vaga na Champions Cup. Os Wasps sofreram com um cartão vermelho no segundo tempo, mas o try de Tommy Taylor, aos 65′, definiu a vitória.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 23 x 19 Worcester Warriors

Leicester Tigers 35 x 29 Harlequins

Bath 20 x 24 Sale Sharks

Newcastle Falcons x Northampton Saints – dia 17/05

Bristol Bears x Gloucester – dia 17/05

London Irish x Exeter Chiefs – dia 18/05

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 18 71 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 64 Exeter Chiefs Exeter 18 63 Harlequins Londres 19 61 Northampton Saints Northampton 18 50 Leicester Tigers Leicester 19 44 London Irish Londres 18 43 Wasps Coventry 19 42 Bath Bath 19 42 Gloucester Gloucester 18 36 Newcastle Falcons Newcastle 18 35 Worcester Warriors Worcester 19 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento