Está confirmada: a próxima edição da Heineken Champions Cup europeia seguirá com 24 times. A competição originalmente era para contar com 20 times, número vigente até a temporada 2019-20. Por conta dos problemas com a pandemia, a competição foi ampliada provisoriamente para 24 times e o número foi mantido para 2021-22.

Participarão da competição os 8 primeiros colocados do Top 14 francês, os 8 primeiros da Premiership inglesa e os 8 primeiros do PRO14 (futuro PRO16). O campeão da Challenge Cup, o Montpellier, ocupará necessariamente uma das vagas do Top 14, mesmo que não termine entre os 8 melhores.

No momento, o Top 14 já tem matematicamente classificados Toulouse e La Rochelle, além do Montpellier. Na Premiership, já se garantiram matematicamente Bristol Bears, Exeter Chiefs, Sale Sharks e Harlequins, ao passo que o PRO14 já se encerrou e teve como classificados Leinster, Munster, Ulster e Connacht, da Irlanda, Glasgow, da Escócia, e Scarlets, Ospreys e Cardiff, de Gales.

E a Challenge Cup?

Por sua vez, a Challenge Cup, a segunda copa europeia, ainda não teve seu formato confirmado. A competição terá pelo menos 15 times: os 4 europeus restantes do PRO14 (os galeses do Dragons, os escoceses do Edinburgh e os italianos do Zebre e do Benetton), os 6 clubes restantes do Top 14 (excluindo os clubes que foram rebaixados à 2ª divisão e adicionando os clubes promovidos da 2ª divisão ao Top 14) e os 5 clubes restantes da Premiership (que não terá rebaixamento nesta temporada e que será expandida de 12 para 13 clubes, com a adição de um novo promovido, o qual possivelmente será o Saracens).

No entanto, a organização discute a inclusão de 4 ou 5 times sul-africanos na próxima Challenge Cup. Seriam eles Bulls, Lions, Sharks e Stormers, que ingressarão no PRO16, e o Cheetahs, excluído do PRO14, mas que ainda reclama um lugar nas competições europeias. Com isso, a Challenge Cup ainda poderá contar com 20 times na próxima temporada.

Enquanto isso, euipes de outros países europeus negociam a criação e lançamento de um novo Continental Shield, a terceira copa europeia.

Qual a situação de cada liga europeia?

Abaixo a classificação de momento de todas as ligas europeias que são classificatórias para a Heineken Champions Cup





Top 14 francês

*Competição terá 26 rodadas

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 73 La Rochelle La Rochelle 24 72 Racing Nanterre (Paris) 24 68 Bordeaux-Bègles Bordeaux 23 67 Clermont Clermont-Ferrand 24 67 Stade Français Paris 24 62 Toulon Toulon 24 62 Castres Castres 24 60 Lyon Lyon 24 60 Montpellier # Montpellier 23 50 Brive Brive-la-Gaillarde 24 50 Bayonne Bayonne 24 44 Pau Pau 24 41 Agen Agen 24 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.

Premiership inglesa

*Competição terá 22 rodadas

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 19 76 Exeter Chiefs Exeter 19 68 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 64 Harlequins Londres 19 61 Northampton Saints Northampton 19 50 Leicester Tigers Leicester 19 44 London Irish Londres 19 43 Wasps Coventry 19 42 Bath Bath 19 42 Newcastle Falcons Newcastle 19 39 Gloucester Gloucester 19 36 Worcester Warriors Worcester 19 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;

PRO14

*Competição já encerrada (campeão, Leinster)

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 16 71 Ulster Irlanda Belfast 16 64 Ospreys Gales Swansea 16 36 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 30 Dragons Gales Newport 16 29 Zebre Itália Parma 16 17 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 16 64 Connacht Irlanda Galway 16 45 Scarlets Gales Llanelli 16 39 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 36 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 29 Benetton Treviso Itália Treviso 16 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 4 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;