Após o Governo da França recomendar que os clubes franceses não participassem neste mês da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup (as copas europeias de clubes), a EPCR (entidade organizadora dessas competições) optou por suspender os dois torneios. A preocupação francesa é com a nova variante do COVID-19 que se disseminou no Reino Unido.

Em janeiro seriam disputadas as duas rodadas finais da 1ª fase das duas competições, com jogos marcados para os dias 15 a 17 e 22 a 24. Com o Six Nations marcado para começar ser disputado entre 6 de fevereiro e 20 de março, a Heineken Champions Cup e a Challenge Cup provavelmente só terão seus jogos remarcados para depois do término do Six Nations.

Os mata-matas da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup estão marcados para rolarem entre 2 e 4 de abril, podendo também sofrer alterações.

Heineken Champions Cup

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Leinster Dublin 2 10 Montpellier Northampton Wasps Coventry 2 10 Dragons Montpellier Bordeaux Bordeaux 2 9 Dragons Northampton La Rochelle La Rochelle 2 9 Bath Edinburgh Scarlets Llanelli 2 9 Bath Toulon Edinburgh Edimburgo 2 5 La Rochelle Sale Toulon Toulon 2 4 Sale Scarlets Sale Sharks Manchester (região) 2 1 Edinburgh Toulon Northampton Saints Northampton 2 1 Bordeaux Leinster Bath Bath 2 1 La Rochelle Scarlets Montpellier Montpellier 2 0 Leinster Wasps Dragons Newport 2 0 Bordeaux Wasps Grupo B Lyon Lyon 2 10 Glasgow Gloucester Racing Paris (região) 2 10 Connacht Harlequins Toulouse Toulouse 2 10 Exeter Ulster Munster Limerick 2 8 Clermont Harlequins Clermont Clermont-Ferrand 2 6 Bristol Munster Bristol Bears Bristol 2 6 Clermont Connacht Exeter Chiefs Exeter 2 5 Glasgow Toulouse Gloucester Gloucester 2 5 Lyon Ulster Ulster Belfast 2 3 Gloucester Toulouse Connacht Galway 2 1 Bristol Racing Harlequins Londres 2 0 Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow 2 0 Exeter Lyon

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;

Challenge Cup

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes London Irish Londres 2 10 Agen Pau Ospreys Swansea 2 10 Castres Worcester Cardiff Blues Cardiff 2 9 Newcastle Stade Fr. Leicester Tigers Leicester 2 9 Brive Bayonne Zebre Parma 2 6 Bayonne Brive Agen Agen 2 5 L. Irish Benetton Benetton Treviso 2 5 Stade Fr. Agen Pau Pau 2 4 Worcester L. Irish Newcastle Falcons Newcastle 2 4 Cardiff Castres Bayonne Bayonne 2 2 Zebre Leicester Worcester Warriors Worcester 2 2 Pau Ospreys Brive Brive-la-Gaillarde 2 1 Leicester Zebre Castres Castres 2 0 Ospreys Newcastle Stade Français Paris 2 0 Benetton Cardiff

