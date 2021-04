Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Heineken Champions Cup (a Copa Europeia) largou entre sexta e sábado com sua fase de oitavas de final. Os times franceses levaram a melhor na maioria dos confrontos, com Toulouse, Clermont, Racing, Bordeaux e La Rochelle se classificando às quartas de final. Eles serão acompanhados de Exeter Chiefs e Sale Sharks, da Inglaterra, e Leinster, da Irlanda.

O Toulon foi o único time que perdeu por W. O. seu jogo contra os irlandeses do Leinster, por conta de COVID-19, ao passo que o Lyon foi o único derrotado em campo, caindo contra os atuais campeões do Exeter Chiefs, da Inglaterra.

No jogo de sexta, o La Rochelle bateu o Gloucester na Inglaterra por 27 x 16, com o sul-africano Leyds e o francês Retière marcando os tries no primeiro tempo para os visitantes. West e Plisson asseguraram nos penais o triunfo na segunda etapa.



- Continua depois da publicidade -

Já Wasps e Clermont fizeram um jogo inesquecível na Inglaterra, com o Clermont vencendo no apagar das luzes por 27 x 25. O começo foi alucinante, com Odogwu e Bassett marcando tries para os Wasps aos 5′ e aos 23′ e Bézy e Ravai cruzando o in-goal para os franceses aos 11′ e aos 17′, num toma lá, dá cá eletrizante. No segundo tempo, Harris cravou o terceiro try inglês, aos 54′, mas Camille Lopez com 2 penais manteve o Clermont no páreo e, já com o tempo esgotado, o japonês Matsushima correu para o try do empate francesa, com Lopez chutando a conversão da vitória.



Na Irlanda, Munster e Toulouse fizeram outro jogaço, com o Toulouse triunfando por 40 x 33, com 4 tries para cada lado. Keith Earls brilhou no primeiro tempo com 2 tries para os irlandeses, mas o Toulouse fez uma grandiosa segunda etapa, com Lebel marcando o try que começava a reação. O Munster respondeu com try de Coombes, aos 50′, mas o Toulouse cresceu com Marchand marcando o segundo try aos 54′ e Dupont fazendo os tries do triunfo aos 67′ e aos 76′, com Ntamack também decisivo chutando penais. Coombes ainda fez um último try para o Munster, mas já com o tempo esgotado.



O Lyon, por outro lado, não foi páreo para o Exeter Chiefs, na Inglaterra. O time francês começou forte com Couilloud e Mignot em questão de 8 minutos, mas os Chiefs foram superiores no jogo de contato e viraram o placar com 2 tries de Jonny Hill, mostrando a força do seu pack, e outro de O’Flaherty, aproveitando amarelo contra os franceses. Devoto ainda fez mais um try para os Chiefs antes da pausa, ao passo que Ewers rompeu o in-goal em try decisivo aos 50′. O Lyon sofreu mais um pouco com outro cartão e cedeu um penal try aos 62′ e outro try aos 75′, de Woodburn. Cretin marcou try de honra no fim.



No domingo, o Racing carimbou sua classificação ao atropelar os escoceses do Edinburgh por 56 x 03. Teddy Thomas fez 2 tries, enquanto Machenaud, Chat, Joseph, Gogichashvili e Trinh-Duc também marcaram os seus.

O Bordeaux, por sua vez, deu o troco na derrota de 2020 para os Bristol Bears vencendo o oponente inglês por 36 x 17, em jogo que esteve em aberto até o fim. Purdy fez o único try dos Bears no primeiro tempo, ao passo que o Bordeaux se manteve no páreo pelos penais de Jalibert. O abertura virou o marcador com penal e try no começo do segundo tempo e o Bordeaux ainda foi capaz de segurar o resultado mesmo após dois cartões amarelo no fim. Dweba e Ducuing, em interceptação, cravaram os tries decisivos, aos 70′ e aos 79′.



Por fim, os Scarlets, de Gales, sofreram um duro revés em casa sendo atropelados pelo Sale Sharks, da Inglaterra, no encerramento da jornada. 57 x 14, com os sul-africanos dos Sharks, liderados por Faf de Klerk, brilhando. Akker van der Merwe fez 2 tries, enquanto o americano MacGinty e os ingleses Yarde, Beaumont e Quirke deixaram também os seus.

As quartas de final serão já na próxima semana, com a ordem dos duelos ainda a ser anunciada.

Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Oitavas de final

☘️Leinster x Toulon🇫🇷, em Dublin – Leinster vence por W.O.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Gloucester 16 x 27 La Rochelle🇫🇷, em Gloucester

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wasps 25 x 27 Clermont🇫🇷, em Coventry

☘️Munster 33 x 40 Toulouse🇫🇷, em Limerick



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs 47 x 25 Lyon🇫🇷, em Exeter



🇫🇷Racing 56 x 03 Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Paris

🇫🇷Bordeaux 29 x 17 Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Bordeaux

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Scarlets 14 x 57 Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Llanelli

Quartas de final

09 a 11 de abril

🇫🇷Clermont x Toulouse🇫🇷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs x Leinster☘️



🇫🇷Bordeaux x Racing🇫🇷

🇫🇷La Rochelle x Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿