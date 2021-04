Tempo de leitura: 8 minutos

Sábado e domingo serão dias de decisões no rugby de clubes da Europa, com a Heineken Champions Cup vivendo suas quartas de final. São nada menos que 5 clubes franceses, 2 ingleses e 1 irlandês na luta pela taça mais cobiçada do continente.

As disputas começam sábado com o único confronto entre ingleses e franceses: La Rochelle versus Sale Sharks. O La Rochelle faz grande campanha no Top 14, com a vice liderança no momento, ao passo que o Sale é o terceiro colocado na Inglaterra. Os dois times duelaram em 2020 pela fase de grupos da Champions Cup, com La Rochelle vencendo por 30 x 23 em casa, mas perdendo fora por 25 x 15. Em 2019, os dois clubes também duelaram pela Challenge Cup, com vitória dos franceses nas semifinais por 24 x 20. Jamais La Rochelle e Sale chegaram às semifinais da Champions Cup e o favoritismo parece levemente do lado francês, pelo mando de jogo. O pack do La Rochelle é fortíssimo, com o ex All Blacks Victor Vito jogando ao lado do francês Aldritt. Já o Sale Sharks tem uma qualidade que impressiona com a bola em mãos, conduzido pelo Springbok campeão do mundo Faf de Klerk.



Já o segundo jogo de sábado opõe dois gigantes: o Exeter Chiefs (atual campeão da Premiership e da Champions Cup) e o Leinster (atual campeão do PRO14 e maior campeão da Champions Cup, com 4 títulos, o último em 2018). Apesar de ser o campeão atual e ter o mando de jogo, o Exeter jamais venceu o Leinster (4 jogos e 4 vitórias irlandesas até hoje) e balançou na Premiership em 2021, ocupando a vice liderança hoje. O Leinster chegou ao duelo sem jogar pelas oitavas, vencendo por .W O. e, com isso, teve tempo extra de descanso após ser campeão do PRO14. Os Chiefs, por outro lado, conquistaram contundente vitória sobre o Lyon, mostrando a força de seu pack. A batalha dos forwards promete demais, com o Leinster munido de nomes como Cian Healy, Andrew Porter, Scott Fardy, Rhys Ruddock, Josh van der Flier e Jack Conan, enquanto os Chiefs têm Cowan-Dickie, Jonny Gray, Jonny Hill e o brilhante Sam Simmonds. Na linha, Johnny Sexton volta a ser o centro das atenções do lado irlandês, enquanto nomes como Hugo Keenan, Henshaw ou Larmour são certeza de muito perigo com a bola em mãos. Exeter, por sua vez, é conduzido lá atrás por Stuart Hogg e Henry Slade.



Quem vencerá sábado pelas quartas de final da Heineken Champions Cup (#RugbyNaESPN)? Tem 🇫🇷La Rochelle x Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 e 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs x Leinster☘️ — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 8, 2021

Quem vencerá domingo pelas quartas de final da Heineken Champions Cup (#RugbyNaESPN)? Tem 🇫🇷Bordeaux x Racing🇫🇷 e 🇫🇷Clermont x Toulouse🇫🇷 — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 8, 2021

No domingo, os dois confrontos serão entre clubes franceses. Primeiro, o Bordeaux (5º colocado do Top 14), que nunca foi às semifinais da competição europeia, recebe o Racing (3º colocado do Top 14 e atual vice campeão da Heineken Champions Cup). O último duelo entre os dois clubes foi neste ano, com o Bordeaux vencendo na casa do Racing (Nanterre, na Grande Paris) por 33 x 32. Em dezembro, no entanto, o Racing havia derrotado fora de casa o Bordeaux por 17 x 12. Elenco por elenco, o Racing é mais estrelado, com o australiano Kurtley Beale, o francês Teddy Thomas e o escocês Finn Russell como astros da linha, ao passo que seu pack é liderado por Camille Chat e Bernard Le Roux. Já o Bordeaux tem na linha o abertura genial Mathieu Jalibert, que brilhou no triunfo passado sobre o Bristol. No pack, Woki, Petti e Higginbothan formam um trio físico invejável.



No último jogo, o Clermont (4º colocado do Top 14 e 3 vezes vice campeão da Champions Cup) medirá forças com o Toulouse (líder do Top 14 francês e maior campeão da Champions Cup, empatado com o Leinster, com 4 conquistas, a última em 2010). O último confronto entre os dois gigante foi em setembro com o Clermont vencendo em casa por 33 x 30 (jogaço). Tanto Clermont como Toulouse venceram fora de casa jogos eletrizantes nas oitavas de final (contra Wasps e Munster, respectivamente) e estão embalados. O Toulouse tem o elenco mais badalado, com a dupla Antoine Dupont e Romain Ntamack na linha, junto do sul-africano Cheslin Kolbe, ao passo que no pack estão nomes do calibre do ex All Blacks Jerome Kaino, do ex Wallabies Rory Arnold e nomes da seleção francesa como o pilar Baille e o terceira linha Cros. Enquanto isso, o Clermont se vale igualmente de uma linha top, com Fofana e Penaud jogando com o japonês estrelado Matsushima e o ex All Black George Moala, enquanto entre os avançados nomes como Vahaamahina e Jedrasiak reforçam os amarelos. No comparativo, o Toulouse é mais forte, mas vencer em Clermont- Ferrand não é tarefa para qualquer um.



Challenge Cup também define semifinalistas

Entre sexta e sábado, a Challenge Cup – a segunda copa europeia – terá suas quartas de final, esta com mais ingleses do que qualquer outra nacionalidade. São 5 clubes da Premiership.

O primeiro jogo, único da sexta, terá duelo de ingleses, com Bath e London Irish medindo forças. O momento favorece o London Irish, do argentino Agustin Creevy, mas o Bath tem elenco recheado de nomes da seleção inglesa.

No sábado, Leicester Tigers e Newcastle Falcons fazem outro dérbi de ingleses, que promete equilíbrio, mas tem leve favoritismo dos Tigers, ao passo que os ingleses do Northampton Saints, que vivem boa fase na Premiership, fazem o duelo mais complicado da jornada, recebendo os norte-irlandeses do Ulster, que conquistaram impactante vitória sobre o forte Harlequins na Inglaterra nas oitavas e estão embalados.

O único jogo sem ingleses opõe os franceses do Montpellier e os italianos do Benetton com amplo favoritismo francês. É fato que a campanha do Montpellier é fraca no Top 14 francês, mas o clube tem bom elenco e está em ascensão, ao passo que o Benetton terminou o PRO14 simplesmente na última colocação e sem nenhuma vitória – sua pior campanha na história.

Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Quartas de final

*Horários de Brasília

10/04 – 11h00 – 🇫🇷La Rochelle x Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em La Rochelle – Watch ESPN AO VIVO



10/04 – 13h30 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs x Leinster☘️, em Exeter – ESPN2 AO VIVO



11/04 – 08h30 – 🇫🇷Bordeaux x Racing🇫🇷, em Bordeaux – Watch ESPN AO VIVO



11/04 – 11h00 – 🇫🇷Clermont x Toulouse🇫🇷, em Clermont-Ferrand – ESPN2 AO VIVO



European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Quartas de final

*Horários de Brasília

09/04 – 16h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bath x London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Bath



10/04 – 08h30 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers x Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Leicester



10/04 – 16h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Northampton Saints x Ulster☘️, em Northampton



10/04 – 16h00 – 🇫🇷Montpellier x Benetton🇮🇹, em Montpellier