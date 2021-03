Tempo de leitura: 4 minutos

A Heineken Champions Cup – a Copa Europeia de Rugby – retorna nessa sexta, sábado e domingo! A ação do melhor rugby de clubes europeu já será com decisões, afinal, a competição volta em sua fase de oitavas de final. Jogos únicos – quem vencer avança e quem perder se despede. Uma das partidas – Bordeaux e Bristol – terá transmissão ao vivo na ESPN2, ao passo que os demais jogos estarão ao vivo no Watch ESPN.

Como serão as oitavas?

A França é o país com mais representantes nas oitavas de final, com 7 times – apenas um dos confrontos não tem um time francês, o duelo entre os galeses do Scarlets e os ingleses do Sale Sharks, que promete equilíbrio, por ser em Gales.

No entanto, apenas dois franceses terão o mando de jogo: Racing e Bordeaux. O Racing é amplo favorito diante dos escoceses do Edinburgh, que fizeram campanha insossa no PRO14. No entanto, o jogo terá sabor de França contra Escócia de novo, o que o apimentará – ainda que o craque escocês Finn Russell jogue pelo Racing. Já o Bordeaux, 5º colocado do Top 14 francês, receberá um visitante complicado, o Bristol Bears, líder da Premiership inglesa, num dos melhores jogos da jornada. O fijiano Radradra, destaque dos Bears, já jogou pelo Bordeaux e reencontra seu velho time, que está recheado de Pumas de qualidade – Santi Cordero, Delguy, Petti – e conta com Jalibert com a camisa 10.

Outro jogo de gala opõe o gigante irlandês Leinster, de Sexton, Henshaw, Keenan, Healy, Furlong, Doris, Ruddock & cia, que acaba de ser campeão do PRO14, e o Toulon, de Ollivon, Parisse, Etzebeth, entre outros. O favoritismo, pelo momento, é irlandês.

O atual campeão europeu, o Exeter Chiefs, que vem balançando na Premiership inglesa, é amplo favorito recebendo o Lyon, que, no entanto, conta com a máquina de tries Tuisova. Outros dois ingleses terão o mando de jogo e não são favoritos, pois não vivem bom momento na Premiership. Um é o Gloucester, que vai mal na Premiership e não é favorito diante do excelente La Rochelle, vice líder do Top 14 francês, contando com Alldritt e Dulin. O outro é o Wasps, que recebe o sempre perigoso Clermont.

Por fim, olhos ainda para o jogo de dois gigantes europeus entre os irlandeses do Munster, do capitão Peter O’Mahony, vice campeão do PRO14, e os franceses do Toulouse, da dupla Dupont e Ntamack, mas que também conta com craques internacionais do calibre do sul-africano Cheslin Kolbe, um dos astros do rugby europeu no momento.

Tem Challenge Cup também

A Challenge Cup – a segunda copa europeia – também retorna com sua fase de oitavas de final, mesclando os 8 melhores times da 1ª fase com 8 times vindos da Heineken Champions Cup. Alguns jogos prometem altíssimo nível, como Harlequins (3º colocado da Premiership inglesa) e Ulster (3ª melhor campanha do PRO14).



Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Oitavas de final

*Horários de Brasília

02/04 – 14h30 – ☘️Leinster x Toulon🇫🇷, em Dublin – Watch ESPN AO VIVO



02/04 – 17h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Gloucester x La Rochelle🇫🇷, em Gloucester – Watch ESPN AO VIVO

03/04 – 09h30 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wasps x Clermont🇫🇷, em Coventry – Watch ESPN AO VIVO

03/04 – 12h00 – ☘️Munster x Toulouse🇫🇷, em Limerick – Watch ESPN AO VIVO



03/04 – 14h30 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs x Lyon🇫🇷, em Exeter – Watch ESPN AO VIVO



04/04 – 09h30 – 🇫🇷Racing x Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Paris – Watch ESPN AO VIVO

04/04 – 12h00 – 🇫🇷Bordeaux x Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Bordeaux – ESPN2 AO VIVO

04/04 – 14h30 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Scarlets x Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Llanelli – Watch ESPN AO VIVO

European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Oitavas de final

*Horários de Brasília

02/04 – 12h00 – 🇮🇹Zebre x Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Parma



02/04 – 14h30 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿London Irish x Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Londres



02/04 – 17h00 – 🇫🇷Montpellier x Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Montpellier

03/04 – 12h00 – 🇮🇹Benetton x Agen🇫🇷, em Treviso

03/04 – 12h00 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Ospreys x Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Swansea

03/04 – 14h30 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dragons x Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Newport

03/04 – 17h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers x Connacht☘️, em Leicester

04/04 – 17h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harlequins x Ulster☘️, em Londres