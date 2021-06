Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A lavada seguiu. Nesta sexta-feira, começou a última rodada da temporada regular do Super Rugby Trans Tasman e os dois melhores times australianos, Reds e Brumbies, forama atropelados por Hurricanes e Highlanders, respectivamente, consumando a superioridade do rugby neozelandês na região.

Highlanders e Hurricanes assumiram provisoriamente as duas primeiras colocações e esperam pelos resultados de sábado para saberem se farão a grande final da competição. Enquanto os Hurricanes necessitam de improvável derrotas de Blues e Crusaders contra Force e Rebels, os Highlanders estão em situação melhor. O time de Dunedin precisa apenas que os Crusaders vençam por diferença inferior a 32 pontos.

Em visita à capital australiana Canberra, os Highlanders conquistaram um brilhante 33 x 12 graças a um segundo tempo impecável. A primeira etapa começou com try de Ikitau para os Brumbies, recebendo de Simone na ponta. A resposta dos ‘Landers foi com try em maul finalizado por Ash Dixon. Aaron Smith virou o marcador com o segundo try dos visitantes, mas Lonergan respondeu com try para os Brumbies, em maul também, que levou o duelo ao intervalo em ‘Landers 14 x 12.

O segundo tempo, entretanto, foi um passeio dos neozelandeses, que marcaram seu terceiro try aos 47′ com Aaron Smith, criando o espaço após scrum, e deram o golpe fatal aos 57′ com try de Harmon, em lateral jogado com velocidade. Os aussies foram nocauteados e os Highlanders chegaram ao precioso try do bônus aos 63’ com Tomkinson. Não houve reação dos Brumbies.

Já no outro duelo do dia, os Hurricanes, que acabaram em último lugar o Super Rugby Aotearoa, atropelaram por 43 x 14 os Reds, simplesmente campeões do Super Rugby AU – num resultado preocupante para o rugby australiano. Laumape marcou o primeiro try dos Hurricanes aos 4′, rompendo a linha após lateral, e o restante do primeiro tempo foi parelho, com os Reds respondendo com try aos 27′ de McDermott. Jordie Barrett guardou penal antes da pausa para abrir 10 x 07 para os neozelandeses.

O segundo tempo começou com Daugunu recebendo amarelo contra os Reds e com espaço extra Ruben Love marcou try para os ‘Canes. Mas, mesmo com um homem a menos, os Reds deram o troco aos 49’ com try de Paenga-Amosa. Coles respondeu com try na ponta, em bela ação na velocidade dos donos da casa. E aí veio o momento capital, com mais um amarelo contra os Reds, para Hegarty, por impedir ilegalmente try de Laumape. O penal try foi marcado e, dessa vez, os australianos não resistiram com 14 homens e foram atropelados, com Flanders e Coles, em maul, marcando os tries que sacramentaram o triunfo do time de Wellington.



43 14

🇳🇿Hurricanes 43 x 14 Reds🇦🇺, em Wellington

Hurricanes

Tries: Coles (2), Laumape, Love, Flanders e penal try

Conversões: Barrett (4)

Penais: Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Wes Goosen, 10 Ruben Love, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Luke Campbell, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Salesi Rayasi;

Reds Tries: McDermott e Paenga-Amosa Conversões: Hegarty (2) 15 Mac Grealy, 14 Josh Flook, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 Bryce Hegarty, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (c), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika; Suplentes: 16 Richie Asiata, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Fraser McReight, 21 Kalani Thomas, 22 Hudson Creighton, 23 Moses Sorovi;

12 33

🇦🇺Brumbies 12 x 33 Highlanders🇳🇿, em Canberra

Brumbies

Tries: Ikitau e Lonergan

Conversões: Kuenzle (1)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Bayley Kuenzle, 9 Nic White, 8 Henry Stowers, 7 Rory Scott, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Billy Pollard, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Solomone Kata;

Highlanders

Tries: Smith (2), Dixon, Harmon e Tomkinson

Conversões: Hunt (4)

15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Sam Gilbert, 23 Teariki Ben-Nicholas;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Highlanders Nova Zelândia Dunedin 5 23 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 5 21 Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 4 14 Reds Austrália Brisbane 5 5 Brumbies Austrália Canberra 5 5 Force Austrália Perth 4 1 Rebels Austrália Melbourne 4 0 Waratahs Austrália Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;