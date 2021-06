Tempo de leitura: 1 minuto

Confirmado: o Benetton Treviso, da Itália, está na grande final da Rainbow Cup europeia. O clube italiano fez história ao alcançar a decisão, sendo o segundo time do país a ir a uma final continental que envolva clubes de países do Six Nations.O outro italiano a ter alcançado tal feito foi o Viadana, em 2004, que foi derrotado pelos franceses do Montpellier na final da velha Parker Pen Shield, na época a terceira copa de clubes da Europa.

Após 4 vitórias em 4 jogos, o Benetton garantiu a 5ª vitória por W.O. O jogo contra os galeses dos Ospreys, no próximo fim de semana, acaba de ser cancelado por conta de casos de COVID-19 no time galês, resultando, pelo regulamento, em vitória para os italianos.

O Benetton jogará em casa a grande final contra Glasgow, da Escócia, ou Munster, da Irlanda. Glasgow já completou suas 5 partidas e folga no fim de semana, tendo no momento 4 pontos a mais que o Munster. O time irlandês precisará vencer com bônus os italianos do Zebre nessa sexta para irem à final e eliminarem os escoceses.

- Continua depois da publicidade -

Quem vencer a final da Rainbow Cup europeia ainda fará a final da Rainbow Cup geral contra o campeão da Raimbow Cup sul-africana.

Rainbow Cup (Europa)

Clube Cidade País Jogos Pontos Benetton Treviso Treviso Itália 5 22 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 5 19 Munster Limerick/Cork Irlanda 4 15 Connacht Galway Irlanda 5 14 Ospreys Swansea Gales 5 11 Leinster Dublin Irlanda 4 10 Cardiff Blues Cardiff Gales 4 10 Scarlets Llanelli Gales 4 10 Ulster Belfast Irlanda 5 8 Dragons Newport Gales 4 7 Edinburgh Edimburgo Escócia 4 5 Zebre Parma Itália 4 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final